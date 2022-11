V kláštornom komplexe v Kyjeve zasahujú ukrajinské bezpečnostné zložky

Kyjev/Londýn 22. novembra (TASR) - Ukrajinské bezpečnostné zložky vykonávajú počas utorka raziu na území pravoslávneho kláštora Kyjevsko-pečerská lavra v Kyjeve. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vo svojom vyhlásení uviedla, že ide o zásah proti nebezpečným aktivitám ruských tajných služieb na Ukrajine.



Ako s odvolaním sa na SBU informovala britská stanica BBC, cieľom operácie je zabrániť využitiu kláštora ako bunky "ruského sveta".



Podľa BBC razie v areáli a objektoch kláštora vykonávajú príslušníci SBU, Národnej polície a Národnej gardy. Preverujú oznámenia, že priestory patriace ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sa využívajú ako skrýše sabotážnych a prieskumných skupín a cudzích občanov či na skladovanie zbraní, objasnila SBU vo svojom vyhlásení.



BBC vo svojom spravodajstve podotkla, že SBU začala pred týždňom viesť vyšetrovanie prípadu spojeného so spevom piesne Matka Rus v jednom z chrámov kláštora.



"Počas bohoslužby zazneli v chráme tézy propagandistického charakteru, ktoré vychvaľovali 'ruský svet'," uviedla vtedy SBU vo svojom vyhlásení. Pre podozrenie, že tým došlo k schvaľovaniu agresie Ruska voči Ukrajine, bolo v kauze začaté trestné konanie.



Vedenie kláštora v súvislosti s tým informovalo, že kňaz, ktorý danú bohoslužbu slúžil, dostal od predstavených zákaz viesť liturgiu a modlitby.



Kyjevsko-pečerská lavra bola pred rokmi štátom prevedená do vlastníctva ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) patriacej pod moskovský patriarchát, ktorý teraz podporuje vojenskú agresiu rozpútanú na území Ukrajiny ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Autokefálna, čiže nezávislá, pravoslávna cirkev Ukrajiny (PCU) pod vedením metropolitu Epifanija, bola ustanovená v roku 2019 s podporou ekumenického patriarchátu v Konštantínopole.



Moskovský patriarchát a jeho dcérska UPC nechcú akceptovať autokefáliu ukrajinského pravoslávia.



Metropolita Epifanij, naopak, v marci tohto roku – krátko po začatí invázie Ruska na Ukrajinu – vyzval duchovných a veriacich ukrajinskej pravoslávnej cirkvi moskovského patriarchátu na zlúčenie pravoslávnych cirkevných štruktúr na Ukrajine. Dôvodil, že koncept geopolitickej vízie "ruského sveta" priniesol Ukrajine veľké utrpenie, preto sa "s touto krvou poškvrnenou šovinistickou ideológiou treba navždy rozísť".



Kyjevsko-pečerská lavra je zasvätená Zosnutiu presvätej Bohorodičky. Patrí k najvýraznejším architektonickým stavbám Kyjeva a od roku 1990 je spolu s Chrámom svätej Sofie (Svätej Múdrosti) zapísaná do zoznamu UNESCO.