V KĽDR opravujú torpédoborec, ktorý sa poškodil pri spúšťaní na vodu

Soul 5. júna (TASR) — Nový severokórejský torpédoborec, ktorý bol pred dvoma týždňami značne poškodený pri slávnostnom spúšťaní na vodu, sa začiatkom tohto týždňa podarilo dostať do vzpriamenej polohy a prebiehajú práce na jeho oprave. Oznámil to vo štvrtok hovorca Zboru náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády, informuje TASR s odvolaním sa agentúru Johnap.



Loď triedy Čchö Hjon s výtlakom približne 5000 ton sa prevrátila a čiastočne potopila počas spúšťania na vodu, ktoré sa konalo 21. mája v prístavnom meste Čchongdžin. Severokórejský vodca Kim Čong-un nehodu označil za neprípustný „trestný čin“ a nariadil opravu vojnovej lode ešte pred plenárnym zasadnutím Strany práce, ktoré je naplánované na koniec júna.



Po nehode sa začalo rozsiahle vyšetrovanie, v rámci ktorého boli zadržané tri osoby zapojené do výstavby torpédoborca. Vypočúvaný bol aj riaditeľ lodenice v Čchongdžine.



Severokórejské štátne médiá predtým uviedli, že poškodenie lode nie je vážne a jej oprava pokračuje podľa plánu.