V KĽDR otvorili nový turistický rezort

Soul/Pchjongjang 2. júla (TASR) — Na východnom pobreží Severnej Kórey otvorili v utorok pre domácich návštevníkov veľké turistické letovisko Wonsan Kalma, kde sa môže ubytovať takmer 20.000 ľudí. Už o niekoľko dní by malo privítať aj prvých zahraničných hostí – turistov z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AFP.



Juhokórejské médiá nazvali nový rezort „severokórejské Waikiki“, odkazujúc na svetoznámu pláž na jednom z Havajských ostrovov.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA pri tejto príležitosti zverejnila fotografie turistov vo farebných plavkách oddychujúcich na pláži. Uviedla tiež, že do letoviska sa hrnuli Severokórejčania všetkých vekových kategórií zo všetkých kútov krajiny, „naplnení radosťou, že mohli zažiť novú úroveň civilizácie“. Návštevníci boli „ohromení rozsahom a nádherou turistického mesta“, kde „bielu piesočnatú pláž v dokonalej harmónii lemuje viac ako 400 budov navrhnutých umelcami“, dodala agentúra.



Ide o obľúbený projekt severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa počas prvých rokov pri moci snažil v KĽDR rozvíjať turistický ruch. KCNA už predtým zverejnila zábery zachytávajúce Kim Čong-una, ako v sprievode svojej dospievajúcej dcéry a manželky sedí na stoličke a sleduje muža spúšťajúceho sa na tobogane.



Podľa agentúry TASS má prvá skupina ruských turistov doraziť do nového rezortu 7. júla.



Severná Kórea, ktorá je do značnej miery medzinárodne izolovaná, považuje cestovný ruch za dôležitý zdroj cudzej meny. Výstavbu rezortu mohla Moskva podporiť výmenou za to, že Severná Kórea pomohla Rusku vo vojne na Ukrajine vyslaním tisícov vojakov.



Realizácia projektu sa začala v roku 2014. Výstavbu však prerušil nedostatok stavebného materiálu spôsobeného medzinárodnými sankciami a vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom roka 2020.



Podľa juhokórejského ministerstva pre zjednotenie však vzhľadom na obmedzenú kapacitu dostupných letov zostane počet zahraničných turistov pravdepodobne malý. Predpokladá sa, že turisti budú cestovať cez Pchjongjang a počet návštevníkov môže byť obmedzený na približne 170 ľudí denne.



Hranice KĽDR boli počas covidovej pandémie zatvorené takmer štyri roky – znovu sa otvorili až v auguste 2023. Zahraničný cestovný ruch bol však obmedzený už pred pandémiou, pričom cestovné kancelárie uviedli, že krajinu ročne navštívilo približne 5000 západných turistov; oveľa viac bolo turistov z Číny. Minulý rok sa do krajiny začali vracať ruskí turisti, západní turisti sa vrátili vo februári tohto roku.