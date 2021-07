V kluboch po celom Anglicku oslavovali Deň slobody

Londýn 19. júla (TASR) - Nočné kluby po celom Anglicku otvorili v pondelok o polnoci po tom, čo vláda zrušila väčšinu protipandemických opatrení. Kluby otvorili svoje prevádzky po prvý raz od marca 2020.



Ako informoval bulvárny denník Daily Mail, pred diskotékami vo veľkých mestách sa tvorili dlhé rady už pred polnocou. "Je to ako na Nový rok," citoval denník niektorých prítomných, ktorí takto oslavovali tzv. Deň slobody.



Obchodné reťazce medzitým varovali pred možnými problémami s dodávkami potravín a skracovaním otváracích hodín v súvislosti s karanténou ľudí, ktorých trasovacia aplikácia odhalila ako kontakty pozitívne testovaných osôb. Tento problém sa už výrazne dotkol aj niektorých špedičných spoločností.



Podľa BBC za uplynulý týždeň dostalo upozornenie na povinnosť domácej karantény v Anglicku a Walese pol milióna ľudí. Išlo o 46-percentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.



"Počet prípadov covidu sa u nás zdvojnásobuje každý týždeň, pričom aplikácia cinkne je približne trikrát takému počtu ľudí, takže nám to rastie exponenciálne," povedal riaditeľ reťazca Marks & Spencer Steve Rowe pre denník The Times.



Sieť supermarketov Iceland už zatvorila niektoré prevádzky. Podľa vedenia má spoločnosť v karanténe dovedna štyri percentá zamestnancov, informovala stanica Sky News.



Osoby s dvoma dávkami vakcíny nebudú musieť ísť do domácej karantény ani po kontakte s nakazeným a namiesto toho sa budú musieť podrobiť PCR testu – avšak až od 16. augusta. Povinnosť karantény sa nevzťahuje na pracovníkov v prvej línii.



Počet prípadov nákazy v Británii stúpol za uplynulý týždeň o 52 percent. Podľa vlády je však nápor na nemocnice nízky.