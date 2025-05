V knižnici Kolumbijskej univerzity vypukol propalestínsky protest

New York 8. mája (TASR) - Desiatky propalestínskych demonštrantov v stredu zorganizovali protest v hlavnej knižnici Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Do budovy neskôr na žiadosť univerzity vtrhli policajti, ktorí niekoľkých protestujúcich zadržali. Podľa agentúry Reuters išlo o jednu z najväčších študentských demonštrácií od minuloročných univerzitných protestov proti vojne v Pásme Gazy, píše TASR.



Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, vidieť demonštrantov, väčšinou maskovaných v šatkách, ako prešli okolo príslušníkov ochranky, vbehli do budovy Butlerovej knižnice na Manhattane a potom vyvesili palestínske vlajky a ďalšie transparenty na policiach s knihami v čitárni.



Okrem toho skandovali „Osloboďte Palestínu“, žiadali prepustenie palestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila a podľa agentúry AP niektorí demonštranti tiež zrejme načmárali na zarámované obrázky nápis „Kolumbia zhorí“.



Protestné hnutie Columbia University Apartheid Divest obsadenie knižnice odôvodnilo snahou „ukázať, že kým bude Kolumbijská univerzita financovať imperialistické násilie a profitovať z neho, ľudia budú pokračovať v narúšaní ziskov a jej legitimity“.



Úradujúca prezidentka univerzity Claire Shipmanová uviedla, že protestujúcich opakovane vyzývali, aby sa preukázali preukazom totožnosti a odišli, ale to vraj odmietli. Univerzita potom požiadala newyorskú políciu, aby „pomohla pri zabezpečení budovy a bezpečnosti našej komunity“, dodala Shipmanová. Podľa nej dvaja príslušníci univerzitnej ochranky utrpeli zranenia, keď protestujúci vtrhli do budovy.



„Viaceré osoby, ktoré neuposlúchli slovné varovanie newyorskej polície, aby sa rozišli, boli zadržané,“ uviedol hovorca polície vo vyhlásení. Nespresnil, koľko presne bolo zadržaných osôb ani z čoho sú obvinené. Podľa agentúr polícia odviedla z knižnice viac než 30 ľudí so zviazanými rukami za chrbtom.



Demonštrácie na pôde mnohých amerických univerzít vrátane Kolumbijskej sa začali po vypuknutí vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Tieto akcie mali za následok, že ich účastníkov a organizátorov obviňovali z antisemitizmu. Niektoré demonštrácie sa zvrhli do násilností a univerzity pre ne museli rušiť prednášky.