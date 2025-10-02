Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Kodani sa začne 7. summit Európskeho politického spoločenstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Diskutovať lídri budú aj o hybridných hrozbách, ekonomickej bezpečnosti a migrácii.

Autor TASR
Kodaň 2. októbra (TASR) - V dánskej Kodani sa vo štvrtok dopoludnia začne 7. summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Hlavnou témou diskusie bude bezpečnostná situácia v Európe. Summit EPC nadviaže na stredajšie neformálne zasadnutie Európskej rady. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

„Lídri sa zamerajú na posilnenie Ukrajiny, všeobecnú bezpečnostnú situáciu v Európe a na to, ako urobiť Európu silnejšou a bezpečnejšou v súčasnej geopolitickej situácii,“ uvádza vo vyhlásení Európska rada, ktorej predseda António Costa sa na summite taktiež zúčastní. Diskutovať lídri budú aj o hybridných hrozbách, ekonomickej bezpečnosti a migrácii.

Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín. Prítomný bude aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov. Ospravedlnil sa aj zo stredajšieho zasadnutia Európskej rady.
