Piatok 28. november 2025
V Kolíne evakuovali 6000 ľudí počas zneškodňovania leteckých bômb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Pred zneškodnením bola uzavretá hlavná železničná trať, čo ovplyvnilo diaľkové, regionálne a nákladné vlaky, uviedol hovorca železničnej spoločnosti Deutsche Bahn.

Autor TASR
Kolín nad Rýnom 28. novembra (TASR) - Vo štvrtok večer bolo v nemeckom Kolíne nad Rýnom dočasne evakuovaných približne 6000 ľudí počas zneškodňovania dvoch bômb z druhej svetovej vojny. Mestské úrady v noci o 1.20 h oznámili, že obe boli bezpečne zneškodnené, píše TASR podľa agentúry DPA.

Britské bomby s nárazovými zapaľovačmi boli objavené počas prieskumných prác v mestskej štvrti Gremberghoven v blízkosti obytných budov. Okolo miesta nálezu bol vytvorený bezpečnostný perimetr 500 metrov. Na mieste bolo nasadených približne 220 príslušníkov hasičského zboru, úradu verejného poriadku a ďalších orgánov.

Po zneškodnení boli bomby z miesta nálezu odstránené, všetky uzávierky ciest zrušené a obyvatelia sa mohli vrátiť do svojich domovov. Vlaková a električková doprava už funguje bez obmedzení.

