V Kolíne nad Rýnom objavili tento týždeň už druhú bombu z vojny

Kolín nad Rýnom 23. januára (TASR) - Tisíce obyvateľov Kolína nad Rýnom čaká vo štvrtok ďalšia evakuácia. V meste totiž objavili nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny, a to len pár dní po obdobnom náleze, ktorý si vynútil rovnaké opatrenia.



Najnovšia evakuácia postihne aj časť komplexu kolínskej fakultnej nemocnice, keďže práve pri nej 500-kilogramovú leteckú bombu našli. Opustiť priestory nemocnice tak budú musieť stovky pacientov, informovala agentúra DPA.



Evakuovaných by zo štvrte Lindenthal na západe Kolína celkovo malo byť približne 5800 obyvateľov. Pyrotechnici následne na mieste začnú s prácami zameranými na zneškodnenie bomby.



Obdobná operácia prebehla v Kolíne nad Rýnom už v utorok, po tom, ako v blízkosti dôležitého mosta Hohenzollernbrücke objavili pri stavebných prácach taktiež nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny.



Nález vtedy spôsobil okrem prerušenia premávky vlakov aj evakuáciu priľahlých podnikov a redakcií dvoch televíznych staníc, pričom súvislosti so zneškodňovaním bomby muselo svoje pracoviská dočasne opustiť približne 10.000 zamestnancov firiem, ktoré sa nachádzajú v okolí miesta nálezu na pravom brehu Rýna.



V Nemecku aj takmer 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny ešte stále nachádzajú nevybuchnuté bomby z rozsiahleho leteckého bombardovania. K nálezom často dochádza pri stavebných prácach. Napriek potrebným evakuáciám sa detonácie takýchto bômb však zväčša zaobídu bez incidentov, píše DPA.