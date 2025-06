V Kolíne nad Rýnom úspešne zneškodnili bomby z druhej svetovej vojny

Berlín 4. júna (TASR) - Tri nevybuchnuté americké bomby z druhej svetovej vojny v nemeckom meste Kolín nad Rýnom úspešne zneškodnili, oznámili tamojšie orgány v stredu večer. Uzavreté ulice a mosty sa postupne opätovne otvárajú a evakuovaní obyvatelia sa môžu vracať do svojich domovov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Pri príležitosti plánovaného zneškodnenia bômb uskutočnil Kolín najrozsiahlejšiu evakuáciu obyvateľov od roku 1945. Svoje domovy muselo opustiť viac ako 20.000 ľudí v okruhu jedného kilometra od miesta ich nálezu vo štvrti Deutz.



Uzávierka centra mesta sa začala o 8.00 h ráno. Orgány v Kolíne nad Rýnom pred zneškodnením bômb museli ešte prinútiť jedného vzdorujúceho obyvateľa mesta evakuovať sa z uzavretej zóny. Bez toho by bomby nemohli byť zneškodnené.



Úrady predpokladali, že bomby sa podarí zneškodniť v priebehu stredy, no presné informácie o tom, koľko bude proces trvať, vopred poskytnúť nevedeli. Pôvodne tvrdili, že zneškodnenie jednej bomby potrvá najmenej 30 minút, ak nenastanú žiadne komplikácie.



Predstavitelia mesta varovali pred viacerými dopravnými obmedzeniami vrátane železničnej, lodnej aj leteckej dopravy.



Bomby boli objavené v pondelok počas príprav na stavebné práce. DPA pripomína, že takéto nálezy nie sú v Kolíne nad Rýnom neobvyklé.