V Kolíne odvolil Rakušan, bral by desať až 15 percent
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - V meste Kolín v Stredočeskom kraji v piatok odovzdal svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan, ktorý bol v minulosti starostom tohto mesta. Apeloval na ľudí, aby prišli voliť, informuje spravodajkyňa TASR.
Za veľmi dobrý výsledok svojho hnutia v tomto type volieb by považoval zisk 15 a viac percent. „Skóre medzi desiatimi a 15 percentami berieme. Ak od voličov dostaneme menej než desať percent, bude to jednoznačný neúspech,“ citoval Rakušana server iDNES.cz.
Prvý volebný deň sprevádzajú problémy s eDokladmi, ktorými je možné sa pri voľbách do snemovne preukázať po prvýkrát. Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti X uviedlo, že eDoklady majú pre vysokú záťaž technické problémy, a ľuďom odporučilo, aby si do volebnej miestnosti radšej zobrali klasický občiansky preukaz alebo pas. Rezort zdôraznil, že nejde o bezpečnostný problém.
Rakušan na problém reagoval slovami, že pri testovaní záťaže systému všetko fungovalo, a dodal, že rezort ľudí pred voľbami prosil, aby si aplikáciu aktualizovali. Tí, ktorí to neurobili, mali dnes problém a keďže si ju preto chcelo aktualizovať mnoho ľudí naraz, systém sa preťažil.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. Česi si vyberajú 200 zástupcov, z 26 rôznych politických zoskupení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
