V Kolíne prebiehajú rozsiahle evakuácie pre nález bomby z čias vojny

Kolín nad Rýnom 11. októbra (TASR) - Západonemecké mesto Kolín nad Rýnom sa pripravuje na zneškodnenie bomby z druhej svetovej vojny. Ešte pred detonáciou je potrebné evakuovať dovedna tri nemocnice a približne 6400 obyvateľov. Podľa tamojších predstaviteľov ide o najzložitejšie evakuácie tohto druhu, aké toto mesto zažilo od roku 1945, uvádza TASR podľa agentúry DPA.



Hovorca magistrátu v Kolíne v piatok informoval, že na evakuácie dohliada približne 1300 ľudí vrátane, policajtov, hasičov, záchranárov, ako aj 800 dobrovoľníkov. V priebehu stredy a štvrtka už boli evakuované dve zo zmienených troch nemocníc, čo predstavovalo zhruba 640 pacientov, z ktorých väčšinu previezli do iných nemocníc.



Pacientov z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v kolínskej nemocnici Merheim však premiestnili do tzv. bezpečného úkrytu priamo v tejto nemocnici, ktorý je špeciálne zabezpečený pre prípad, že by bomba počas likvidácie vybuchla.



Pyrotechnici by zhruba 1000-kilogramovú bombu mali zneškodniť ešte v piatok pred zotmením, ak to bude možné.



Bomba bola nájdená na mieste, kde sa plánuje výstavba nového zdravotníckeho areálu.



Nálezy nevybuchnutej munície sú stále bežné, ako v samotnom Kolíne nad Rýnom, tak aj ďalších nemeckých mestách, ktoré počas druhej svetovej vojny intenzívne bombardovali spojenci.



Bomby sa nájdu obvykle náhodne pri stavebných prácach. Na ich deaktiváciu alebo kontrolovanú detonáciu sa vysielajú špeciálne cvičené jednotky. Takéto likvidácie sa zvyčajne zaobídu bez incidentov.