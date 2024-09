V Kolíne zaznamenali ďalší výbuch, možná súvislosť sa vyšetruje

Kolín nad Rýnom 25. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje výbuch, ktorý v stredu nadránom takmer úplne zničil kaviareň a je najnovším incidentom zo série záhadných výbuchov v tomto západonemeckom meste, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Miestni obyvatelia hlásili, že k výbuchu došlo približne o 2:45 h. SELČ, informovala kolínska polícia. Krátko po tom kaviareň na prízemí obytnej budovy zachvátili plamene. Hasenie požiaru trvalo približne hodinu, v tom čase z bytov evakuovali zhruba 20 ľudí.



Presná príčina explózie je podľa úradov zatiaľ nejasná. To, či incident súvisí so sériou nedávnych výbuchov v Kolíne, sa takisto vyšetruje, potvrdil hovorca polície. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia dvaja obyvatelia, ktorí sa nadýchali dymu a na mieste ich ošetrili, dodal.



Svedkovia uviedli, že videli z miesta činu unikať dvoch podozrivých. Jeden z nich sa podľa vyjadrení vyšetrovateľov v sprievodne svojho právnika vzdal polícii.



Kolínska polícia a prokuratúra momentálne vyšetrujú niekoľko výbuchov v rôznych častiach mesta. Minulý týždeň došlo v odstupe niekoľkých dní k dvom explóziám v centre mesta. Podľa úradov môžu výbuchy súvisieť so spormi medzi znepriatelenými gangmi a ich nezákonným obchodom s narkotikami. "Očividne sú v tomto okolí nezaplatené účty, ktoré sa ešte vyrovnávajú," povedal šéf kolínskeho oddelenia kriminálneho vyšetrovania minulý týždeň.