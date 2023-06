V kolínskej arcidiecéze sa konali razie, súvisia s výpoveďou kardinála

Kolín nad Rýnom 27. júna (TASR) — V arcidiecéze v Kolíne nad Rýnom sa v utorok uskutočnila séria policajných prehliadok. Uskutočnili sa v rámci vyšetrovania kardinála Rainera Mariu Woelkiho, ktorý je podozrivý z krivej výpovede v súvislosti s pedofilnými škandálmi v katolíckej cirkvi. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v utorok informovala agentúra AFP.



"Celkovo bolo prehľadaných šesť miest, z toho štyri v Kolíne nad Rýnom, jedno v Kasseli a jedno v Lohfeldene," uviedla vo vyhlásení miestna prokuratúra.



Išlo o priestory generálneho biskupského vikariátu, cirkevného súdu, biskupskej rezidencie a poskytovateľa IT služieb zodpovedného za elektronickú korešpondenciu kolínskeho arcibiskupstva.



Na prehliadkach sa zúčastnilo približne 30 policajtov a štyria prokurátori.



Cieľom prehliadok bolo zaistiť písomné dokumenty kolínskeho arcibiskupstva týkajúce sa obvinení z krivej prísahy a nepravdivých čestných vyhlásení, ktoré sa týkajú kardinála Woelkiho, vysvetlila prokuratúra.



Woelki je už dlhšie pod tlakom za to, ako rieši prípady sexuálnych útokov na maloletých vo svojej diecéze Kolín nad Rýnom, ktorá je najväčšou v Nemecku.



V marci minulého roka tento duchovný pod prísahou v súdnom procese s bulvárnymi novinami Bild potvrdil, že nevedel o obvineniach zo sexuálneho zneužívania jedným z kňazov vo svojej diecéze. V liste adresovanom Vatikánu v roku 2018 však podrobne opísal rôzne prípady zneužívania, ktoré ten istý kňaz praktizoval.



V Nemecku za krivú prísahu hrozí trest od šiestich mesiacov do 15 rokov väzenia.



Podľa štúdie zverejnenej v roku 2018 bolo v rokoch 1946 - 2014 katolíckymi duchovnými v Nemecku zneužitých 3677 detí. Predpokladá sa, že skutočný počet obetí je vyšší, keďže autori správy nemali prístup do všetkých cirkevných archívov.



AFP pripomenula, že kolínska arcidiecéza dostala 13. júna príkaz zaplatiť 300.000 eur ako odškodné mužovi, ktorý sa stal obeťou viacnásobného sexuálneho zneužívania spáchaného kňazom v 70. rokoch.



Pápež František nariadil vyšetrovanie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v kolínskej diecéze koncom mája 2021. Vymenoval vtedy dvoch "apoštolských vizitátorov" - mimoriadnych pápežských vyslancov - aby sa pokúsili "porozumieť zložitej pastoračnej situácii v arcidiecéze a zároveň preskúmali možné pochybenia" kardinála Rainera Mariu Woelkiho a ďalších prelátov v diecéze.