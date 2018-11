V Kolumbii a Guatemale zadržali 2,5 tony kokaínu smerujúceho do USA

V uplynulom roku zadržali bezpečnostné sily Guatemaly celkovo už 13,7 tony kokaínu, ktorý mal byť prepašovaný z Južnej Ameriky do Spojených štátov.

Bogota/Guatemala 5. novembra (TASR) - Bezpečnostné sily v Guatemale a Kolumbii zadržali pri dvoch operáciách počas uplynulého víkendu celkovo 2,5 tony kokaínu. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom v noci na pondelok informovala agentúra DPA.



Na letisku El Dorado v kolumbijskej metropole Bogota odhalili v nedeľu psy vycvičené na vyhľadávanie drog náklad 500 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý v priemyselných práčkach. Upravené stoje už prešli cez skenery a práve ich mali naložiť do nákladného lietadla.



Objavené drogy patrili podľa polície zločineckej organizácii Gulf Clan. Dopraviť ich mali letecky na kolumbijský ostrov San Andrés v Karibskom mori, odkiaľ by zrejme ďalej smerovali po mori do USA.



Dve ďalšie tony kokaínu z Kolumbie zachytili guatemalské námorné sily na palube ponorky v Karibiku, informovali v sobotu tamojšie noviny Prensa Libre. Pri zásahu zatkli troch Kolumbijčanov. Aj tento kontraband mal skončiť na trhu v USA. Úrady odhadli jeho hodnotu na v prepočte 25 miliónov eur.



V uplynulom roku zadržali bezpečnostné sily Guatemaly celkovo už 13,7 tony kokaínu, ktorý mal byť prepašovaný z Južnej Ameriky do Spojených štátov. Ministerstvo zahraničných vecí USA odhaduje, že za rovnaké obdobie sa pašerákom úspešne podarilo dostať do krajiny cez guatemalské územie 1400 ton kokaínu.