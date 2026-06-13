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V Kolumbii armáda zabila deväť členov najväčšieho drogového kartelu
Bombardovanie kartelu Clan del Golfo, známeho aj ako Gulf Clan, sa odohralo v severozápadnom regióne Chocó, uviedol generál Hugo López na platforme X.
Autor TASR
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Bogota 13. júna (TASR) - Pri zásahu kolumbijskej armády proti najväčšiemu drogovému kartelu v krajine zahynulo deväť jeho členov, uviedol v piatok vysoký armádny predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bombardovanie kartelu Clan del Golfo, známeho aj ako Gulf Clan, sa odohralo v severozápadnom regióne Chocó, uviedol generál Hugo López na platforme X.
Kolumbia sa pripravuje na druhé kolo prezidentských volieb 21. júna a súčasná vláda sa snaží demonštrovať svoju schopnosť zvládnuť najhoršiu vlnu násilia v krajine za posledných desať rokov.
Vláda prezidenta Gustava Petra vedie s kartelom rokovania už od minulého roka. Advokát zastupujúci kartel však nedávno uviedol, že uzavretie mierovej dohody s Petrom je „nemožná“ úloha.
Petro sa pokúšal vyjednať mier s viacerými ozbrojenými skupinami v krajine, ktoré dosahujú obrovské zisky z obchodovania s drogami, nelegálnej ťažby nerastných surovín a vydierania, avšak neuspel. Jeho kritici ho obviňujú z príliš mäkkého postoja voči zločineckým organizáciám, ktoré podľa údajov spravodajských služieb počas jeho funkčného obdobia zosilneli.
V druhom kole volieb 21. júna sa proti sebe postavia pravicový favorit, podnikateľ a právnik Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Iván Cepeda.
Cepeda, jeden z hlavných autorov Petrovej stratégie „totálneho mieru“, vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že je vo svojom pláne ochotný urobiť akékoľvek potrebné zmeny.
Favorit De la Espriella na druhej strane uprednostňuje tvrdý zásah proti ozbrojeným skupinám.
Bombardovanie kartelu Clan del Golfo, známeho aj ako Gulf Clan, sa odohralo v severozápadnom regióne Chocó, uviedol generál Hugo López na platforme X.
Kolumbia sa pripravuje na druhé kolo prezidentských volieb 21. júna a súčasná vláda sa snaží demonštrovať svoju schopnosť zvládnuť najhoršiu vlnu násilia v krajine za posledných desať rokov.
Vláda prezidenta Gustava Petra vedie s kartelom rokovania už od minulého roka. Advokát zastupujúci kartel však nedávno uviedol, že uzavretie mierovej dohody s Petrom je „nemožná“ úloha.
Petro sa pokúšal vyjednať mier s viacerými ozbrojenými skupinami v krajine, ktoré dosahujú obrovské zisky z obchodovania s drogami, nelegálnej ťažby nerastných surovín a vydierania, avšak neuspel. Jeho kritici ho obviňujú z príliš mäkkého postoja voči zločineckým organizáciám, ktoré podľa údajov spravodajských služieb počas jeho funkčného obdobia zosilneli.
V druhom kole volieb 21. júna sa proti sebe postavia pravicový favorit, podnikateľ a právnik Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Iván Cepeda.
Cepeda, jeden z hlavných autorov Petrovej stratégie „totálneho mieru“, vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že je vo svojom pláne ochotný urobiť akékoľvek potrebné zmeny.
Favorit De la Espriella na druhej strane uprednostňuje tvrdý zásah proti ozbrojeným skupinám.