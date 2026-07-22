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V Kolumbii otvoria kanceláriu Trumpovej protikartelovej iniciatívy
Iniciatíva Štít Amerík je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom. Členstvo v nej odmietli napríklad Brazília či Mexiko.
Autor TASR
Bogota 22. júla (TASR) - Protikartelová iniciatíva prezidenta USA Donalda Trumpa „Štít Amerík“ bude mať svoju kanceláriu v kolumbijskom Medellíne, oznámil v utorok novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kolumbia, svetovo najväčší producent kokaínu, v súčasnosti nie je členom iniciatívy Štít Amerík. Po nástupe de la Espriellu sa ním však plánuje stať, čím sa pridá ku viacerým latinskoamerickým krajinám podporujúcim Trumpovu administratívu.
Iniciatíva Štít Amerík je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom. Členstvo v nej odmietli napríklad Brazília či Mexiko.
De la Espriella nastúpi do prezidentského úradu 7. augusta. Tento právnik a podnikateľ prisľúbil zakročiť proti ozbrojeným skupinám, okrem iného aj uzavretím partnerstiev so Spojenými štátmi či Izraelom.
Medellín je podľa de la Espriellu „hlavou hada obchodovania s drogami a organizovaného zločinu“. Mesto bol kedysi útočiskom zosnulého kokaínového baróna Pabla Escobara a v 80. a 90. rokoch sa stalo jedným z najnásilnejších miest na svete.
Mnohí obchodníci s drogami či medzinárodné zločinecké organizácie aj naďalej v Medellíne pôsobia.
Kolumbia, svetovo najväčší producent kokaínu, v súčasnosti nie je členom iniciatívy Štít Amerík. Po nástupe de la Espriellu sa ním však plánuje stať, čím sa pridá ku viacerým latinskoamerickým krajinám podporujúcim Trumpovu administratívu.
Iniciatíva Štít Amerík je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom. Členstvo v nej odmietli napríklad Brazília či Mexiko.
De la Espriella nastúpi do prezidentského úradu 7. augusta. Tento právnik a podnikateľ prisľúbil zakročiť proti ozbrojeným skupinám, okrem iného aj uzavretím partnerstiev so Spojenými štátmi či Izraelom.
Medellín je podľa de la Espriellu „hlavou hada obchodovania s drogami a organizovaného zločinu“. Mesto bol kedysi útočiskom zosnulého kokaínového baróna Pabla Escobara a v 80. a 90. rokoch sa stalo jedným z najnásilnejších miest na svete.
Mnohí obchodníci s drogami či medzinárodné zločinecké organizácie aj naďalej v Medellíne pôsobia.