< sekcia Zahraničie
V Kolumbii ozbrojenci zadržali 72 vojakov
Kolumbijskí vojaci a policajti bývajú pravidelne zadržiavaní v oblastiach ovládaných ozbrojenými skupinami.
Autor TASR
Bogota 8. septembra (TASR) - Najmenej 72 kolumbijských vojakov bolo v nedeľu zajatých v departmente Cauca na juhozápade Kolumbie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o centrum svetovej produkcie koky.
K zadržaniu vojakov došlo podľa kolumbijských armádnych zdrojov „v popoludňajších hodinách“ miestneho času, ďalšie podrobnosti však uvedené neboli.
Kolumbijskí vojaci a policajti bývajú pravidelne zadržiavaní v oblastiach ovládaných ozbrojenými skupinami, píš AFP.
Koncom augusta došlo k takémuto braniu rukojemníkov počas vojenskej operácie v kaňone Micay, v oblasti pestovania koky na juhozápadne Kolumbie, ktorá je pod kontrolou odpadlíckej frakcie zaniknutej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), známej ako Ústredný generálny štáb.
Podľa vlády takéto zadržiavania často vykonávajú miestni obyvatelia konajúci na príkaz ozbrojených skupín v oblastiach, kde má štát len malé zastúpenie.
Mnohé z kolumbijských ozbrojených skupín – kedysi založených na ľavicových alebo pravicových ideológiách – sú financované z lukratívneho obchodu s kokaínom.
Kolumbia čelí rastúcemu násiliu zo strany disidentských skupín, ktoré po 60 rokoch povstaleckého hnutia odmietli mierovú dohodu s FARC z roku 2016.
K zadržaniu vojakov došlo podľa kolumbijských armádnych zdrojov „v popoludňajších hodinách“ miestneho času, ďalšie podrobnosti však uvedené neboli.
Kolumbijskí vojaci a policajti bývajú pravidelne zadržiavaní v oblastiach ovládaných ozbrojenými skupinami, píš AFP.
Koncom augusta došlo k takémuto braniu rukojemníkov počas vojenskej operácie v kaňone Micay, v oblasti pestovania koky na juhozápadne Kolumbie, ktorá je pod kontrolou odpadlíckej frakcie zaniknutej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), známej ako Ústredný generálny štáb.
Podľa vlády takéto zadržiavania často vykonávajú miestni obyvatelia konajúci na príkaz ozbrojených skupín v oblastiach, kde má štát len malé zastúpenie.
Mnohé z kolumbijských ozbrojených skupín – kedysi založených na ľavicových alebo pravicových ideológiách – sú financované z lukratívneho obchodu s kokaínom.
Kolumbia čelí rastúcemu násiliu zo strany disidentských skupín, ktoré po 60 rokoch povstaleckého hnutia odmietli mierovú dohodu s FARC z roku 2016.