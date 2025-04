V Kolumbii pre epidémiu žltej zimnice vyhlásili núdzový stav

Bogota 17. apríla (TASR) - Kolumbijská vláda v stredu večer vyhlásila zdravotnícky a hospodársky núdzový stav pre epidémiu žltej zimnice. Úrady vyzývajú ľudí na očkovanie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri cestovaní počas Veľkej noci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Od začiatku roku 2025 zomrelo v Kolumbii na žltú zimnicu najmenej 34 ľudí z potvrdených 74 prípadov, uviedol minister zdravotníctva Guillermo Jaramillo. „Je to choroba s mierou úmrtnosti takmer 50 percent medzi nakazenými. Vírus sa rozšíril aj mimo vidieckych regiónov, ktoré sú tradične zraniteľné počas epidémií, čím predstavuje hrozbu pre väčšie komunity,“ uviedol.



Vírus žltej zimnice v Južnej Amerike prenášajú komáre a u pacientov spôsobuje horúčku, bolesti svalov, nevoľnosť či bolesť hlavy. Najzávažnejšia situácia je v departmente Tolima.



„Budeme vyžadovať nosenie vakcinačnej karty pre ľudí, ktorí budú vstupovať alebo odchádzať z Kolumbie,“ dodal Jaramillo. Prezident Gustavo Petro k vyhlásenému zdravotníckemu núdzovému stavu oznámil aj hospodársky. „Ľudia, ktorí neboli očkovaní, by počas Veľkej noci nemali chodiť do rizikových oblastí,“ napísal v stredu na Facebooku. Prezident epidémiu žltej zimnice pripísla klimatickej zmene, pre ktorú sa komáre množia aj vo vyšších nadmorských výškach, kde doteraz nežili.