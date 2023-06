V Kolumbii protestovali proti prezidentovi a jeho reformám

Bogota 21. júna (TASR) - Desaťtisíce Kolumbijčanov v utorok v Bogote a ďalších mestách demonštrovali v krajine proti navrhovaným reformám prezidenta Gustava Petra. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP a webovej stránky denníka El Nacional.



Protesty zvolala pravicová opozícia pod heslom "pochod väčšiny". Podľa odhadov polície sa celonárodne do protestov zapojilo 92.000 ľudí, z toho 30.000 v hlavnom meste Bogota.



Tam demonštranti pochodovali na Plaza de Bolívar v blízkosti prezidentského paláca a parlamentu. Účastníci vykrikovali heslá, ktoré kritizovali Petra a jeho plány.



Petro je prvým ľavicovým prezidentom v dejinách Kolumbie. Od nástupu do úradu vlani v auguste predložil parlamentu viacero návrhov reforiem, s cieľom znížiť účasť súkromného sektora v zdravotníctve, prerozdeliť nevyužívanú pôdu a zmeniť predpisy v oblasti zamestnanosti a dôchodkov.



Odporcovia reforiem však tvrdia, že by mohli negatívne ovplyvniť financie krajiny a vznik nových pracovných miest, píše agentúra Reuters.



Prezident tiež medzičasom prišiel o väčšinovú podporu v parlamente, čo mu v úsilí o zavedenie reforiem zväzuje ruky, konštatuje AFP.