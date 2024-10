V Kolumbii sa začal najväčší summit o biodiverzite

Cali 21. októbra (TASR) - V pondelok sa v Kolumbii začal 16. summit Organizácie Spojených národov (OSN) o biodiverzite (COP16). Svetoví lídri v oblasti životného prostredia sa zišli, aby zhodnotili klesajúcu úroveň biodiverzity vo svete a záväzky krajín chrániť rastliny, zvieratá a kritické biotopy, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.



Konferencia nadväzuje na rokovania v Montreale v roku 2022, na ktorých 196 krajín podpísalo historickú celosvetovú dohodu o ochrane biodiverzity. Dohoda obsahuje 23 opatrení na zastavenie a zvrátenie zhoršovania stavu prírody vrátane ochrany minimálne 30 percent rozlohy svetovej pevniny a morí do roku 2030.



Kolumbijská ministerka životného prostredia a predsedníčka COP16 Susana Muhamadová v úvodnom prejave varovala delegátov, že približne milión známych druhov na svete je ohrozených vyhynutím. Pred delegátmi z približne 200 krajín vyzvala na posilnenie financovania boja proti klesajúcej úrovni biodiverzity.



Tento rok pôjde o historicky najväčšiu konferenciu COP o biodiverzite. Potrvá do 1. novembra a akreditovalo sa na ňu približne 15.000 delegátov vrátane viac ako 100 ministrov vlád a niekoľkých prezidentov.



Konferencia má motív "Mier s prírodou" a jej naliehavou úlohou je navrhnúť mechanizmy monitorovania a financovania, aby sa do roku 2030 podarilo splniť 23 cieľov OSN, ktoré boli dohodnuté na konferencii COP15 pred dvoma rokmi.



Summit sprevádzajú vysoké bezpečnostné opatrenia, do ktorých je zapojených viac ako 10.000 kolumbijských policajtov a vojakov. Dôvodom je výzva tamojšej gerily EMC pre zahraničných delegátov, aby necestovali na konferenciu.



Podľa registra Living Planet Index, ktorý je najkomplexnejším meradlom trendov populácií stavovcov na celom svete, sa sledované populácie voľne žijúcich živočíchov v období rokov 1970 až 2020 zmenšili v priemere až o 73 percent, pripomína AFP.