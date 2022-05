V Kolumbii sa začali prezidentské voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bogota 29. mája (TASR) - V Kolumbii sa v nedeľu začali prezidentské voľby, v ktorých sa o priazeň voličov prvýkrát v dejinách uchádza aj ľavicový kandidát, informovala agentúra AFP.Voľby sa konajú v napätej atmosfére, ktorá súvisí s udalosťami spred roka, keď bezpečnostné zložky brutálne zasiahli proti pouličným protestom proti prehlbujúcej sa sociálno-ekonomickej kríze.Právo voliť v týchto voľbách má necelých 39 miliónov z 50 miliónov obyvateľov Kolumbie. AFP pripomenula, že v poslednom čase v Kolumbii rastie počet ľudí, ktorí voliť nechodia - býva to približne 50 percent oprávnených voliť.Na verejný poriadok v deň volieb po celej krajine dozerá približne 300.000 ozbrojených policajtov a vojakov.Hlasovanie monitorujú pozorovatelia z Organizácie amerických štátov a Európskej únie.Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že mnohí Kolumbijčania vkladajú svoje nádeje do Gustava Petra, bývalého partizána zo zoskupenia M-19, ktorý vedie v prieskumoch a mohol by sa stať prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie.Gustavo Petro však zrejme nezíska hlasy najmenej 50 percent zúčastnených voličov, ktoré sú potrebné na hladké víťazstvo vo voľbách už v prvom kole. V prípade tohto scenára sa 19. júna bude musieť konať druhé kolo volieb.Predpokladá sa, že Petrovým súperom by mohol byť 47-ročný Federico "Fico" Gutiérrez, bývalý primátor druhého najväčšieho mesta Medellín, ktorý zastupuje alianciu pravicových strán.Agentúra AP pripomenula, že Petro kandiduje v prezidentských voľbách už tretí raz. V roku 2018 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Iván Duque, ktorý sa nemôže uchádzať o znovuzvolenie.AP konštatuje, že Petrovo víťazstvo by nastolilo novú politickú éru v krajine, v ktorej vždy vládli konzervatívci alebo umiernení, pričom ľavica bola marginalizovaná pre jej spájanie s ozbrojeným konfliktom v krajine.Petro sľúbil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách uskutoční významné úpravy v ekonomike vrátane daňovej reformy. Avizoval aj zmeny v spôsobe boja Kolumbie proti drogovým kartelom a iným ozbrojeným skupinám.Gustavo Petro kandiduje v tandeme s afro-kolumbijskou environmentalistkou Franciou Márquezovou, ktorá má šancu osloviť mnohých ľudí z radov pôvodných obyvateľov, černošských a marginalizovaných komunít.Britská spravodajská stanica BBC pripomenula, že deväť dní pred voľbami svoju kandidatúru stiahla jediná žena, ktorá sa chcela uchádzať o priazeň voličov.Ide o Ingrid Betancourtovú, političku, ktorú v roku 2002 uniesli ľavicoví povstalci z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie. V zajatí ju držali šesť rokov.Betancourtová vyzvala svojich fanúšikov, aby vo voľbách podporili nezávislého kandidáta Rodolfa Hernándeza.