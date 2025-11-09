< sekcia Zahraničie
V Kolumbii sa začne summit EÚ a krajín Karibiku a Latinskej Ameriky
Podľa DPA sa na summite zúčastnia aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová a španielsky premiér Pedro Sánchez.
Autor TASR
Santa Marta 9. novembra (TASR) - V meste Santa Marta na severe Kolumbie sa v nedeľu začne štvrtý summit Európskej únie (EÚ) a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC). Cieľom summitu je posilniť spoluprácu vo viacerých oblastiach a spoločne riešiť globálne výzvy, píše TASR podľa správy agentúry DPA a webu Rady EÚ.
EÚ na summite zastúpi predseda Európskej Rady António Costa a bude mu predsedať spoločne s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom, ktorý v súčasnosti zastáva aj funkciu dočasného predsedu CELAC.
„V čase, keď svetu hrozí, že sa uzavrie do seba, je tento summit silným svedectvom o hĺbke, zrelosti a trvalej vitalite partnerstva medzi Latinskou Amerikou, Karibikom a EÚ,“ vyhlásil Costa.
Podľa DPA sa na summite zúčastnia aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová a španielsky premiér Pedro Sánchez.
Portál Euronews však zdôrazňuje, že európske zastúpenie je pomerne chudobné, keďže na summite sa nezúčastní ani predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, rovnako ako lídri Nemecka, Francúzska či Talianska.
Medzi témy, o ktorých budú lídri počas summitu diskutovať, patrí spolupráca v oblasti energetiky, obchodu, otázka klimatických zmien, mieru a bezpečnosti či boja proti organizovanému zločinu.
Kolumbijský prezident tiež plánuje otvoriť otázku smrtiacich útokov amerických ozbrojených síl na lode podozrivé z údajného pašovania drog, uvádza DPA.
Rada EÚ na svojom webe pripomína, že strategické partnerstvo medzi blokom, Latinskou Amerikou a Karibikom začalo na konci minulého storočia. Všetky tri regióny spoločne zastupujú 14 percent svetovej populácie, čo podľa DPA predstavuje viac ako jednu miliardu ľudí.
EÚ na summite zastúpi predseda Európskej Rady António Costa a bude mu predsedať spoločne s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom, ktorý v súčasnosti zastáva aj funkciu dočasného predsedu CELAC.
„V čase, keď svetu hrozí, že sa uzavrie do seba, je tento summit silným svedectvom o hĺbke, zrelosti a trvalej vitalite partnerstva medzi Latinskou Amerikou, Karibikom a EÚ,“ vyhlásil Costa.
Podľa DPA sa na summite zúčastnia aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová a španielsky premiér Pedro Sánchez.
Portál Euronews však zdôrazňuje, že európske zastúpenie je pomerne chudobné, keďže na summite sa nezúčastní ani predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, rovnako ako lídri Nemecka, Francúzska či Talianska.
Medzi témy, o ktorých budú lídri počas summitu diskutovať, patrí spolupráca v oblasti energetiky, obchodu, otázka klimatických zmien, mieru a bezpečnosti či boja proti organizovanému zločinu.
Kolumbijský prezident tiež plánuje otvoriť otázku smrtiacich útokov amerických ozbrojených síl na lode podozrivé z údajného pašovania drog, uvádza DPA.
Rada EÚ na svojom webe pripomína, že strategické partnerstvo medzi blokom, Latinskou Amerikou a Karibikom začalo na konci minulého storočia. Všetky tri regióny spoločne zastupujú 14 percent svetovej populácie, čo podľa DPA predstavuje viac ako jednu miliardu ľudí.