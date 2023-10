V Kolumbii uniesli rodičov futbalistu Luisa Díaza

Bogota 29. októbra (TASR) - V Kolumbii uniesli rodičov kolumbijského futbalistu Luisa Díaza. Jeho matku sa už podarilo zachrániť, no kolumbijské úrady stále pátrajú po jeho otcovi, oznámil v sobotu kolumbijsky prezident Gustavo Petro. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Díazovu matku zachránili v okrese mesta Barrancas na severe Kolumbie. "Pokračujeme v pátraní po otcovi," uviedol Petro.



Podľa kolumbijských médií uniesli Luisa Manuela Díaza a Cilenis Marulandovú ozbrojení muži na motorkách z čerpacej stanice v kolumbijskom departemente La Guajira.



"Od chvíle, čo sa generálna prokuratúra dozvedala o únose rodičov kolumbijského hráča Luisa Díaza v sektore Barrancas v La Guajire, pracuje špeciálny tím prokurátorov, polície a príslušníkov armády na lokalizácii týchto ľudí, vyjasnení faktov a nájdení tých, ktorí sú za to zodpovední," uviedla kolumbijská generálna prokuratúra na sociálnej sieti X.



Polícia pritom už spustila dopravné kontroly a snaží sa identifikovať motorkárov aj ľudí v osobných vozidlách, uviedol policajný riaditeľ generál William Salamanca.



Guvernérka departementu La Guajira Diala Wilchesová odsúdila únos Díazových rodičov a vyzvala na ich návrat.



Diáz, ktorý v súčasnosti pôsobí v anglickom klube FC Liverpool, sa k záležitosti nevyjadril. Do Liverpoolu prestúpil tento 26-ročný krídelník vlani z Porta. Jeho Liverpool pritom čaká v nedeľu v Premier League zápas s klubom Nottingham Forest.