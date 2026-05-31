< sekcia Zahraničie
V Kolumbii sa začali prezidentské voľby, Petro znovu kandidovať nemôže
Očakáva sa, že v prvom kole žiaden z kandidátov nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Druhé kolo by sa malo uskutočniť 21. júna.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bogota 31. mája (TASR) - V Kolumbii sa v nedeľu začalo prvé kolo prezidentských volieb. Súčasná hlava štátu Gustavo Petro sa o druhé funkčné obdobie za sebou uchádzať nemôže, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
Petro vo voľbách podporil ľavicového senátora Ivána Cepedu, ktorý o hlasy Kolumbijčanov bojuje s pravicovými kandidátmi Abelardom de la Espriellom a Palomou Valenciovou. Výsledok volieb podľa svetových médií určí, akým spôsobom sa krajina rozhodne zakročiť proti drogovým kartelom a narastajúcemu násiliu.
Očakáva sa, že v prvom kole žiaden z kandidátov nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Druhé kolo by sa malo uskutočniť 21. júna. Predvolebné prieskumy naznačujú najväčšiu podporu pre Cepedu a de la Espriellu.
Cepeda prisľúbil, že v prípade zvolenia bude pokračovať v politike „úplného mieru“ Petrovej administratívy, ktorá sa usilovala rokovať s ozbrojenými povstaleckými skupinami. Rozhovory však do veľkej miery stroskotali a došlo k opätovnému obnoveniu násilia. De la Espriella a Valenciová chcú naopak proti gangom zakročiť vojensky.
Prezidentskí kandidáti v Kolumbii viedli svoje kampane aj napriek pretrvávajúcemu politickému násiliu. Jeden z kandidátov bol dokonca minulé leto smrteľne postrelený. De la Espriella sa minulý týždeň na predvolebnom zhromaždení v Medellíne objavil za nepriestrelným sklom.
Petro vo voľbách podporil ľavicového senátora Ivána Cepedu, ktorý o hlasy Kolumbijčanov bojuje s pravicovými kandidátmi Abelardom de la Espriellom a Palomou Valenciovou. Výsledok volieb podľa svetových médií určí, akým spôsobom sa krajina rozhodne zakročiť proti drogovým kartelom a narastajúcemu násiliu.
Očakáva sa, že v prvom kole žiaden z kandidátov nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Druhé kolo by sa malo uskutočniť 21. júna. Predvolebné prieskumy naznačujú najväčšiu podporu pre Cepedu a de la Espriellu.
Cepeda prisľúbil, že v prípade zvolenia bude pokračovať v politike „úplného mieru“ Petrovej administratívy, ktorá sa usilovala rokovať s ozbrojenými povstaleckými skupinami. Rozhovory však do veľkej miery stroskotali a došlo k opätovnému obnoveniu násilia. De la Espriella a Valenciová chcú naopak proti gangom zakročiť vojensky.
Prezidentskí kandidáti v Kolumbii viedli svoje kampane aj napriek pretrvávajúcemu politickému násiliu. Jeden z kandidátov bol dokonca minulé leto smrteľne postrelený. De la Espriella sa minulý týždeň na predvolebnom zhromaždení v Medellíne objavil za nepriestrelným sklom.