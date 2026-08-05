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V Kolumbii zachránili mláďa zatúlaného hrocha z Escobarovho stáda
Zviera sa podarilo stabilizovať a následne bolo prevezené do útočiska pre hrochy v Hacienda Nápoles, na usadlosti, ktorá kedysi patrila Escobarovi a dnes je pre verejnosť dostupná ako zábavný park.
Autor TASR
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Bogota 5. augusta (TASR) - Úrady v severovýchodnej Kolumbii v stredu zachránili zatúlané mláďa hrocha. Na brehu rieky ho našli rybári so známkami podvýživy. Ide o jedinca z približne 200 hrochov, ktoré sa v krajine rozmnožili po tom, ako niekoľko zvierat do Kolumbie priniesol narkobarón Pablo Escobar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Mláďa sa oddelilo od svojej matky a bolo v kríkoch na brehu rieky vo vidieckej oblasti pri obci Puerto Nare v departemente Antioquia, pričom vykazovalo známky „pokročilej dehydratácie a podvýživy“.
Zviera sa podarilo stabilizovať a následne bolo prevezené do útočiska pre hrochy v Hacienda Nápoles, na usadlosti, ktorá kedysi patrila Escobarovi a dnes je pre verejnosť dostupná ako zábavný park.
Narkobarón si nechal doviezť z Afriky štyri hrochy do súkromnej zoo. Po jeho smrti v roku 1993 pri zásahu bezpečnostných zložiek začala hacienda chátrať a hrochy utiekli do voľnej prírody, kde sa nekontrolovane množili a rozšírili do celého regiónu. Narušili pri tom miestny ekosystém a začali útočiť na miestnych obyvateľov.
V súčasnosti sú v Kolumbii považované za invazívny druh, čo viedlo vládu k tomu, aby tento rok schválila plán na utratenie približne 80 z nich, keďže pokusy obmedziť ich rozmnožovanie sterilizáciou zlyhali.
Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia.
Mláďa sa oddelilo od svojej matky a bolo v kríkoch na brehu rieky vo vidieckej oblasti pri obci Puerto Nare v departemente Antioquia, pričom vykazovalo známky „pokročilej dehydratácie a podvýživy“.
Zviera sa podarilo stabilizovať a následne bolo prevezené do útočiska pre hrochy v Hacienda Nápoles, na usadlosti, ktorá kedysi patrila Escobarovi a dnes je pre verejnosť dostupná ako zábavný park.
Narkobarón si nechal doviezť z Afriky štyri hrochy do súkromnej zoo. Po jeho smrti v roku 1993 pri zásahu bezpečnostných zložiek začala hacienda chátrať a hrochy utiekli do voľnej prírody, kde sa nekontrolovane množili a rozšírili do celého regiónu. Narušili pri tom miestny ekosystém a začali útočiť na miestnych obyvateľov.
V súčasnosti sú v Kolumbii považované za invazívny druh, čo viedlo vládu k tomu, aby tento rok schválila plán na utratenie približne 80 z nich, keďže pokusy obmedziť ich rozmnožovanie sterilizáciou zlyhali.
Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia.