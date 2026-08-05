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V Kolumbii zachránili mláďa zatúlaného hrocha z Escobarovho stáda

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslav Košírer

Zviera sa podarilo stabilizovať a následne bolo prevezené do útočiska pre hrochy v Hacienda Nápoles, na usadlosti, ktorá kedysi patrila Escobarovi a dnes je pre verejnosť dostupná ako zábavný park.

Autor TASR
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Bogota 5. augusta (TASR) - Úrady v severovýchodnej Kolumbii v stredu zachránili zatúlané mláďa hrocha. Na brehu rieky ho našli rybári so známkami podvýživy. Ide o jedinca z približne 200 hrochov, ktoré sa v krajine rozmnožili po tom, ako niekoľko zvierat do Kolumbie priniesol narkobarón Pablo Escobar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Mláďa sa oddelilo od svojej matky a bolo v kríkoch na brehu rieky vo vidieckej oblasti pri obci Puerto Nare v departemente Antioquia, pričom vykazovalo známky „pokročilej dehydratácie a podvýživy“.

Zviera sa podarilo stabilizovať a následne bolo prevezené do útočiska pre hrochy v Hacienda Nápoles, na usadlosti, ktorá kedysi patrila Escobarovi a dnes je pre verejnosť dostupná ako zábavný park.

Narkobarón si nechal doviezť z Afriky štyri hrochy do súkromnej zoo. Po jeho smrti v roku 1993 pri zásahu bezpečnostných zložiek začala hacienda chátrať a hrochy utiekli do voľnej prírody, kde sa nekontrolovane množili a rozšírili do celého regiónu. Narušili pri tom miestny ekosystém a začali útočiť na miestnych obyvateľov.

V súčasnosti sú v Kolumbii považované za invazívny druh, čo viedlo vládu k tomu, aby tento rok schválila plán na utratenie približne 80 z nich, keďže pokusy obmedziť ich rozmnožovanie sterilizáciou zlyhali.

Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia.
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