V Kolumbii zatkli otca domorodých detí zachránených džungli

Bogota 14. augusta (TASR) — Dva mesiace po tom, čo boli po havárii lietadla zachránené štyri deti z kolumbijského dažďového pralesa, biologického otca dvoch z nich zatkli a obvinili pre podozrenie zo zneužívania. Oznámila to v nedeľu agentúra AFP.



Štyridsaťsedemročný Manuel Ranoque je obvinený z pohlavného zneužívania svojej staršej nevlastnej dcéry Lesly od jej desiatich rokov, uviedla v sobotu večer miestneho času prokuratúra v meste Florencie. Zatkli ho v piatok a zatiaľ by mal zostať vo väzbe.



Deti z domorodého kmeňa Huitotov prežili po havárii lietadla, ku ktorej došlo 1. mája, v amazonskom dažďovom pralese na juhu Kolumbie 40 dní. Pri nehode zahynuli pilot a ich matka. Deti vo veku od jedného do 13 rokov sa samé predierali nebezpečnou, kým ich začiatkom júna našli asi päť kilometrov od miesta havárie.



Dvanásťročná Lesly sa po nehode starala o svojich súrodencov a viedla ich džungľou. Úplne vychudnuté deti strávili po svojej záchrane mesiac v nemocnici.



Následne však prepukol spor o starostlivosť o deti medzi starými rodičmi z matkinej strany a zatknutým otcom dvoch najmladších detí. Deti sú preto zatiaľ umiestnené v domove.