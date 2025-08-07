Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Komárome šiel dym z cisterien vlaku zo Slovenska, premávku zastavili

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Budapešť 7. augusta (TASR) - Úrad civilnej ochrany (OKF) nariadil vo štvrtok ráno zastavenie železničnej dopravy v severomaďarskom Komárome po tom, čo železničiari na nákladnej stanici zistili, že z dvoch cisternových vagónov nákladného vlaku prichádzajúceho zo Slovenska sa dymí. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa štátnej železničnej spoločnosti MÁV výluka, ktorú nariadil OKF o 07.20 h, sa týka železničných spojov liniek Budapešť-Győr-Hegyeshalom a Székesfehérvár-Komárom.

Spoje vlakov InterCity, Railjet a EuroCity z Hegyeshalomu a Csorny premávajú len do Győru a z Budapešti len do Tatabánye. Medzi Tatabányou a Győrom zabezpečili prepravu cestujúcich autobusmi.
