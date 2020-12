V komunálnych voľbách v Mostare zvíťazili nacionalistické strany

Sarajevo 21. decembra (TASR) - Nacionalistické strany zvíťazili v komunálnych voľbách v etnicky rozdelenom meste Mostar na juhu Bosny a Hercegoviny, ktoré sa v nedeľu konali prvýkrát od roku 2008. S odvolaním sa na údaje volebnej komisie o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Rozpor medzi bosnianskymi Moslimami a tamojšími katolíckymi Chorvátmi, ktorí počas občianskej vojny v rokoch 1992 - 1995 zvádzali prudké boje o kontrolu nad týmto mestom, spôsobil, že sa komunálne voľby vo vyše stotisícovom Mostare nekonali už od roku 2008. Bosniansky ústavný súd totiž vyhlásil jeho volebné pravidlá za diskriminačné a nariadil ich zmenu. Tamojšie úrady však v tejto veci nekonali.



Podľa predbežných výsledkov vo voľbách zvíťazila hlavná chorvátska strana Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ), ktorá získala najviac hlasov v chorvátskej časti a s vyše 37 percentami hlasov vedie aj v celom Mostare.



Hlavná moslimská koalícia vedená Stranou demokratickej akcie (SDA) za ňou zaostáva so ziskom 29 percent.



Podľa šéfa HDZ Dragana Čoviča sa novým starostom mesta stane lekár Mario Kordič, ktorý bol prvým na kandidátke strany. "Chceme Mostar pretvoriť na európske mesto, to je (náš) odkaz všetkým obyvateľom Mostaru bez ohľadu na ich národnosť," povedal ešte v nedeľu Čovič.



Nového starostu si však musí oficiálne zvoliť 35-členné mestské zastupiteľstvo, ktoré by malo vzniknúť po potvrdení volebných výsledkov, čo môže trvať aj niekoľko týždňov.



Nedeľné komunálne voľby sa po 12 rokoch uskutočnili v dôsledku vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Na ten sa so žiadosťou o konanie volieb obrátila ešte v roku 2018 Mostarčanka Irma Baralijová, ktorá je členkou mnohonárodnostnej strany Naša stranka (Naša strana). ESĽP jej dal síce za pravdu a voľby sa konali, jej strana v nich však získala len 11 percent hlasov.



Volebná účasť bola približne 55 percent.