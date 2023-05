V komunálnych voľbách v Španielsku utrpeli socialisti porážku

Madrid 29. mája (TASR) — Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza utrpela v nedeľu v regionálnych a komunálnych voľbách výraznú porážku. Úspechy naopak zaznamenali konzervatívna Ľudová strana (PP) a pravicovo populistická strana Vox, informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na španielske médiá.



Na základe údajov z takmer všetkých volebných miestností získala PP v komunálnych voľbách 31,5 percenta hlasov. To je o vyše deväť percentuálnych bodov viac ako vo voľbách v roku 2019. Ľudovci tak nahradili socialistov ako najsilnejšiu stranu na miestnej úrovni.



Stranu Vox volilo len okolo sedem percent Španielov, je to však nárast o viac ako štyri percentuálne body.



PSOE získala 28,2 percenta hlasov, čo je o vyše jeden percentuálny bod menej ako pred štyrmi rokmi.



V štyroch z piatich najväčších miest krajiny by PP mohla v budúcnosti obsadiť post starostu. V Madride a Málage má v zastupiteľstve absolútnou väčšinou, v Seville, predchádzajúcej bašte PSOE, a vo Valencii by na to potrebovala podporu strany Vox.



V Barcelone, kde bola starostkou sociálna aktivistka Ada Colauová, zvíťazil bývalý starosta a nezávislý kandidát Xavier Trias. PSOE tak nevyšiel zámer znovu získať hlavné mesto Katalánska.



PP a Vox zaznamenali výrazné zisky aj v regionálnych voľbách v 12 zo 17 autonómnych spoločenstiev. Sčítanie hlasovacích lístkov však prebieha pomalšie a podrobnejšie výsledky sa očakávajú neskôr.



Na voľbách sa mohlo zúčastniť približne 36,6 milióna ľudí. Okrem toho sa volili zastupiteľstvá a starostovia viac ako 8000 samospráv a dvoch autonómnych miest Ceuta a Melilla v severnej Afrike.