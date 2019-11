V Kongu začali aplikovať druhú experimentálnu vakcínu proti ebole

Goma 14. novembra (TASR) - Zdravotníci v Konžskej demokratickej republike (KDR) spustili vo štvrtok očkovanie s druhou experimentálnou vakcínou proti vysoko nákazlivej chorobe ebola. S odvolaním sa na oznámenie humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) o tom informovala agentúra AFP.



S druhou vakcínou od firmy Johnson & Johnson by mali v nasledujúcich štyroch mesiacoch zaočkovať približne 50.000 ľudí.



Prvá experimentálna očkovacia látka od firmy Merck sa bude v KDR paralelne používať aj naďalej. S touto vakcínou už od augusta 2018 zdravotníci v regióne zaočkovali približne 250.000 ľudí.



Šírenie choroby sa však nepodarilo zastaviť a aj samotný očkovací program bol terčom kritiky, napríklad aj zo strany MSF.



Doteraz bolo v KDR vírusom ebola nakazených viac ako 3030 ľudí a vyše 2193 ochoreniu podľahlo.



Otázka, či by sa v KDR mala pri očkovaní proti ebole použiť experimentálna vakcína od firmy Johnson & Johnson, bola jadrom sporu medzi bývalým ministrom zdravotníctva KDR Olym Ilungom a predstaviteľmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ilunga totiž trval na tom, že KDR nebude používať túto očkovaciu látku proti ebole, pretože podľa neho nebola dostatočne testovaná.