Britské vyšetrovanie: V strane B. Johnsona sú protimoslimské postoje

Londýn 25. mája (TASR) - Protimoslimské postoje v britskej vládnucej Konzervatívnej strane premiéra Borisa Johnsona sú pretrvávajúcim problémom, a to na individuálnej i lokálnej úrovni. Vyplýva to zo zistení nezávislého vyšetrovania zverejnených v utorok, informovala agentúra AFP.



"Protimoslimské nálady sú v (Konzervatívnej) strane naďalej problémom. Škodí to strane a vedie to k odcudzeniu značnej časti spoločnosti," povedal vedúci vyšetrovania islamofóbie a iných foriem diskrimácie vo vnútri strany Svaran Singh, ktorý v minulosti pôsobil ako šéf britskej mimovládnej organizácie Komisia pre rovnosť a ľudské práva (EHRC).



Stredopravá Konzervatívna strana už roky čelí obvineniam z islamofóbie. Výsledky vyšetrovania ukázali, že od roku 2015 ich zaznamenali veľké množstvo. Z celkovo 1418 sťažností súvisiacich so 727 prípadmi údajnej diskriminácie sa 496, čiže viac ako dve tretiny, týkali islamu. Zo správy vyplýva, že boli zistené prípady diskriminácie jednotlivcov či skupín na lokálnej úrovni, nedá sa však hovoriť o "inštitucionálnom rasizme".



V správe sa takisto uvádza, že neboli nájdené dôkazy, že by sa sťažnosti vo vzťahu k islamu posudzovali inak než obvinenia z iných foriem diskriminácie.



Jedným z incidentov namiereným voči osobám moslimského vierovyznania, ktoré boli v Británii zaznamenané, bol článok Johnsona z roku 2018 zverejnený v denníku The Daily Telegraph. Moslimské ženy, ktoré nosia burku, vtedy predseda britskej vlády prirovnal k "bankovým lupičom" či "listovým schránkam".



Konzervatívci ale Johnsona obvinení z porušenia kódexu strany zbavili. Samotný premiér vyjadril poľutovanie za prípadné urážky, ktoré spôsobil, a prisľúbil, že v budúcnosti takýto "urážlivý jazyk" používať nebude.



Predmetná správa bude pre konzervatívcov "veľmi nepohodlná", uviedol Singh s tým, že verí tomu, že ich "prinúti k činom".