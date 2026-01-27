< sekcia Zahraničie
V Južnej Kórei chcú presadiť zákon v reakcii na Trumpove vyššie clá
Trump prekvapivo oznámil, že zvýši recipročné clá a tiež sadzby na automobily dovážané z Južnej Kórey z 15 na 25 percent.
Autor TASR
Soul 27. januára (TASR) - Vládnuca kórejská Demokratická strana (DP) v utorok uviedla, že bude presadzovať schválenie investičného zákona súvisiaceho s obchodnou dohodou Južnej Kórey so Spojenými štátmi už budúci mesiac. Urobila tak po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zvýšením ciel pre Južnú Kóreu s odvolaním sa na nedostatočný legislatívny pokrok Soulu. TASR o tom píše na základe správy agentúry Jonhap.
Trump prekvapivo oznámil, že zvýši recipročné clá a tiež sadzby na automobily dovážané z Južnej Kórey z 15 na 25 percent, keďže Národné zhromaždenie si podľa neho neplní záväzky vyplývajúce z obchodnej dohody.
Vyjadrenia prezidenta USA sú médiami vnímané ako narážka na osobitný investičný zákon, ktorý DP predložila v novembri, no stále čaká na prerokovanie a schválenie v parlamente. V reakcii na to vládnuca strana uviedla, že zintenzívni konzultácie s vládou a bude sa usilovať o spoluprácu s hlavnou opozičnou Stranou ľudovej moci (PPP), aby sa zákon urýchlene schválil.
„Vláda požiadala, aby bol zákon prerokovaný a schválený do konca februára,“ povedal novinárom po konzultáciách s vládnymi predstaviteľmi jeden z poslancov DP.
Legislatíva má podporiť investičný balík Južnej Kórey v hodnote 350 miliárd amerických dolárov, ku ktorému sa krajina zaviazala v rámci obchodnej dohody uzavretej v októbri. Vládnuca DP sa usiluje o rýchle schválenie zákona v koordinácii s opozíciou.
Opozičná PPP však kritizuje vládu a vládnucu stranu za to, že uprednostňujú investičný zákon miesto snahy o parlamentnú ratifikáciu toho, čo považuje za významnú obchodnú dohodu. „Všetka zodpovednosť leží na prezidentovi a vláde,“ vyhlásil na zasadnutí líder poslaneckého klubu PPP.
Opozícia tvrdí, že obchodná dohoda si vyžaduje ratifikáciu Národným zhromaždením, zatiaľ čo DP oponuje, že formálna ratifikácia by mohla poškodiť záujmy Južnej Kórey a že osobitný investičný zákon je vhodnejším riešením.
Trump prekvapivo oznámil, že zvýši recipročné clá a tiež sadzby na automobily dovážané z Južnej Kórey z 15 na 25 percent, keďže Národné zhromaždenie si podľa neho neplní záväzky vyplývajúce z obchodnej dohody.
Vyjadrenia prezidenta USA sú médiami vnímané ako narážka na osobitný investičný zákon, ktorý DP predložila v novembri, no stále čaká na prerokovanie a schválenie v parlamente. V reakcii na to vládnuca strana uviedla, že zintenzívni konzultácie s vládou a bude sa usilovať o spoluprácu s hlavnou opozičnou Stranou ľudovej moci (PPP), aby sa zákon urýchlene schválil.
„Vláda požiadala, aby bol zákon prerokovaný a schválený do konca februára,“ povedal novinárom po konzultáciách s vládnymi predstaviteľmi jeden z poslancov DP.
Legislatíva má podporiť investičný balík Južnej Kórey v hodnote 350 miliárd amerických dolárov, ku ktorému sa krajina zaviazala v rámci obchodnej dohody uzavretej v októbri. Vládnuca DP sa usiluje o rýchle schválenie zákona v koordinácii s opozíciou.
Opozičná PPP však kritizuje vládu a vládnucu stranu za to, že uprednostňujú investičný zákon miesto snahy o parlamentnú ratifikáciu toho, čo považuje za významnú obchodnú dohodu. „Všetka zodpovednosť leží na prezidentovi a vláde,“ vyhlásil na zasadnutí líder poslaneckého klubu PPP.
Opozícia tvrdí, že obchodná dohoda si vyžaduje ratifikáciu Národným zhromaždením, zatiaľ čo DP oponuje, že formálna ratifikácia by mohla poškodiť záujmy Južnej Kórey a že osobitný investičný zákon je vhodnejším riešením.