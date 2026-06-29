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V Kórei pochovali ostatky padlých vojakov z čias kórejskej vojny
V súlade so želaniami rodín pochovali piatich vojakov v Soule, ďalších dvoch v Tädžone.
Autor TASR
Soul 29. júna (TASR) - Ostatky siedmich padlých vojakov, ktorí zahynuli počas kórejskej vojny, uložili v pondelok po takmer dvoch desaťročiach pátracích a vyslobodzovacích prác do zeme, uviedla juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Spoločné pohrebné obrady sa konali v Soule a v meste Tädžon, na dvoch národných cintorínoch pre vojnových hrdinov, zabitých počas kórejskej vojny v rokoch 1950 – 1953, uviedla armáda v tlačovej správe.
V súlade so želaniami rodín pochovali piatich vojakov v Soule, ďalších dvoch v Tädžone. Štyria z nich mali nižšie hodnosti, traja boli poddôstojníci.
Náčelník generálneho štábu juhokórejskej armády, ktorý sa zúčastnil na pohrebnom obrade v Tädžone, zdôraznil povinnosť národa uctiť si obete, ktoré bojovali za obranu slobody a mieru.
„Sloboda a mier, ktoré dnes máme, boli vybudované na ušľachtilých obetiach našich vlasteneckých hrdinov a mnohých veteránov,“ povedal vo svojom prejave. „Pripomínať si ich veľkú oddanosť a preukázať im najvyššiu úctu je historickou povinnosťou, ktorú musíme splniť,“ zdôraznil.
Spoločné pohrebné obrady sa konali v Soule a v meste Tädžon, na dvoch národných cintorínoch pre vojnových hrdinov, zabitých počas kórejskej vojny v rokoch 1950 – 1953, uviedla armáda v tlačovej správe.
V súlade so želaniami rodín pochovali piatich vojakov v Soule, ďalších dvoch v Tädžone. Štyria z nich mali nižšie hodnosti, traja boli poddôstojníci.
Náčelník generálneho štábu juhokórejskej armády, ktorý sa zúčastnil na pohrebnom obrade v Tädžone, zdôraznil povinnosť národa uctiť si obete, ktoré bojovali za obranu slobody a mieru.
„Sloboda a mier, ktoré dnes máme, boli vybudované na ušľachtilých obetiach našich vlasteneckých hrdinov a mnohých veteránov,“ povedal vo svojom prejave. „Pripomínať si ich veľkú oddanosť a preukázať im najvyššiu úctu je historickou povinnosťou, ktorú musíme splniť,“ zdôraznil.