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V Kórei sa zhromaždili tisíce ľudí na pochode Pride i proti nemu
Festival v Soule už dlho priťahuje pozornosť zástancov práv komunity LGBTQ+, no aj hlasný nesúhlas zo strany konzervatívnych náboženských skupín.
Autor TASR,aktualizované
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Soul 13. júna (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromažďovali v sobotu v centre juhokórejskej metropoly Soul na každoročnom pochode Pride LGBTQ+, zatiaľ čo sa neďaleko konala demonštrácia konzervatívnej kresťanskej skupiny proti podujatiu, uviedli organizátori a polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Organizačný výbor festivalu postavil pódium a približne 70 stánkov v centre hlavného mesta. Pochod, ktorý tvorí ústrednú časť programu, sa začal o 16.00 h (9.00 h SELČ). Organizátori očakávali, že sa na podujatí zúčastní 50.000 ľudí a oboznámili s tým aj políciu, píše agentúra Jonhap.
Konzervatívna kresťanská skupina medzitým usporiadala demonštráciu približne 700 metrov od miesta konania festivalu Pride. Skupina uviedla, že očakávala účasť 30.000 ľudí a tiež plánovala pochod mestom. Po minulé roky nedošlo k žiadnym stretom medzi účastníkmi týchto dvoch podujatí.
Festival v Soule už dlho priťahuje pozornosť zástancov práv komunity LGBTQ+, no aj hlasný nesúhlas zo strany konzervatívnych náboženských skupín. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia nie sú v tejto krajine legálne uznávané a snahy o prijatie komplexného antidiskriminačného zákona opakovane zlyhali.
Organizačný výbor festivalu postavil pódium a približne 70 stánkov v centre hlavného mesta. Pochod, ktorý tvorí ústrednú časť programu, sa začal o 16.00 h (9.00 h SELČ). Organizátori očakávali, že sa na podujatí zúčastní 50.000 ľudí a oboznámili s tým aj políciu, píše agentúra Jonhap.
Konzervatívna kresťanská skupina medzitým usporiadala demonštráciu približne 700 metrov od miesta konania festivalu Pride. Skupina uviedla, že očakávala účasť 30.000 ľudí a tiež plánovala pochod mestom. Po minulé roky nedošlo k žiadnym stretom medzi účastníkmi týchto dvoch podujatí.
Festival v Soule už dlho priťahuje pozornosť zástancov práv komunity LGBTQ+, no aj hlasný nesúhlas zo strany konzervatívnych náboženských skupín. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia nie sú v tejto krajine legálne uznávané a snahy o prijatie komplexného antidiskriminačného zákona opakovane zlyhali.