V Kórei schválili prevádzku reaktora jadrovej elektrárne Hanbit

Soul 9. decembra (TASR) - Juhokórejský úrad pre jadrovú bezpečnosť v piatok oznámil, že schválil opätovné uvedenie do prevádzky reaktora jadrovej elektrárne Hanbit, ktorý bol odstavený od mája 2017. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Tento reaktor Hanbit 4 s kapacitou približne 1000 Megawattov bol odstavený po tom, ako na ňom pri bežnej kontrole našli viacero prasklín. Úrad však v piatok uviedol, že reaktor spĺňa kritéria na opätovné uvedenie do prevádzky.



V Južnej Kórei v súčasnosti funguje 25 jadrových reaktorov, ktoré dodávajú približne 30 percent elektrickej energie v krajine, píše Jonhap. Elektráreň Hanbit so šiestimi reaktormi sa nachádza na juhu Južnej Kórey, približne 350 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Soul.