V Kórei sa konajú parlamentné voľby

Dievča čaká na svojho otca, ktorý odovzdáva svoj hlas v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v stredu 10. apríla 2024 v Soule. Foto: TASR/AP

Soul 10. apríla (TASR) - Juhokórejčania rozhodujú v stredu o novom zložení parlamentu. Voľby sú však mnohými analytikmi vnímané ako test prezidenta Jun Sok-jola, ktorého popularita v poslednom čase poklesla v dôsledku ekonomickej krízy a množstva politických škandálov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.Volebné miestnosti sa otvorili o 6.00 h ráno miestneho času (v utorok 23.00 h SELČ) a zatvoria sa 18.00 h (11.00 h SELČ). Do 14.00 miestneho času (07.00 SELČ) v nich podľa údajov volebnej komisie hlasovalo takmer 25 miliónov ľudí, čo predstavuje 56,4 percenta z oprávnených voličov. Do tohto čísla sú však zarátaní aj voliči, ktorí z rôznych dôvodov hlasovali v predstihu.Podľa Reuters tak ide do zmienenej hodiny o historicky vôbec najvyššiu účasť v juhokórejských parlamentných voľbách. V tomto smere ju však predstihla účasť v prezidentských voľbách z roku 2022, z ktorých víťazne vzišiel zmienený Jun Sok-jol.Opozičná liberálna Demokratická strana (DP), ktorá má v súčasnom parlamente najviac kresiel, obviňuje prezidenta a jeho vládnu konzervatívnu stranu Sila ľudu (PPP) zo zlého hospodárenia a spôsobenia vysokej inflácie. DP zase čelí obvineniam z korupcie a podľa vlády by v prípade drvivého víťazstva vo voľbách mohla v krajine vyvolať ďalšiu kríza.Podľa prieskumov verejnej mienky by výsledky mohli byť tesné. Viacerí politickí komentátori sa však domnievajú, že spomedzi dvoch táborov zvíťazí liberálna DP.Oficiálne výsledky sa očakávajú vo štvrtok skoro ráno. Tzv. exit polly by však mali byť zverejnené krátko po zatvorení volebných miestností. Reuters pritom uvádza, že takéto prieskumy v uplynulých rokoch veľmi presne predpovedali reálne výsledky hlasovania.Predvolebná kampaň sa sústredila najmä na korupčné a iné politické škandály oboch táborov. Zahraničná politika v nej nehrala významnú úlohu, hoci prezident za jednu zo svojich priorít označoval posilnenie bezpečnostného spojenectva s USA a Japonskom. V tejto oblasti sa však bez ohľadu na volebný výsledok neočakáva žiadna významná zmena smerovania.