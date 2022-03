V Kórejskej republike volia prezidenta

Soul 9. marca (TASR) - V Južnej Kórei sa v stredu konajú prezidentské voľby. Predvolebná kampaň sa sústredila najmä na nepomer medzi nárastom nerovnosti v ekonomickom rozvoji a životnej úrovni medzi Kórejskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a jej čoraz častejšími vojenskými provokáciami, približuje agentúra AFP.



Rekordnú účasť voličov v predčasnom hlasovaní minulý týždeň vnímajú politológovia ako prejav záujmu občanov o voľby, a to aj napriek kampani poznamenanej nevraživosťou medzi dvoma lídrami volieb – ľavicovým kandidátom I Če-mjongom z vládnucej Demokratickej strany a konzervatívcom Jun Sok-jolom zo strany Sila ľudu (PPP).



Očakáva sa, že súboj medzi nimi bude veľmi tesný: svoje hlasy by im podľa prognóz malo odovzdať až 90 percent zúčastnených voličov. Zvyšných desať percent hlasov sa rozdelí medzi desiatich zostávajúcich kandidátov.



Volebné miestnosti sa zatvoria o 18.00 h miestneho času (10.00 h SEČ). Následne umožnia hlasovanie pacientom s chorobou COVID-19, ktorí budú môcť hlasovať do 19.30 h miestneho času (11.30 h SEČ).