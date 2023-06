V korupčnej kauze Netanjahua vypovedal miliardár, ktorý ho obdarúval

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Súd v Jeruzaleme, ktorý sa zaoberá jednou z korupčných káuz izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, si v nedeľu vypočul svedeckú výpoveď hollywoodskeho producenta Arnona Milchana. Informovala o tom agentúra DPA.



Podstata podozrenia z korupcie spočíva v tom, že Milchan - známy producent a nominant na americkú filmovú cenu Oscar - daroval Netanjahuovej rodine cigary, šampanské a šperky výmenou za to, že sa mu premiér pokúsi pomôcť s jeho daňovou situáciou, ako aj so získaním dlhodobého amerického víza.



Milchan vypovedal v juhobritskom letovisku Brighton a jeruzalemský okresný súd si ju vypočul prostredníctvom videozáznamu. Netanjahuova manželka Sara bola v Brightone prítomná na vlastnú žiadosť.



Vo svojej výpovedi pred súdom Milchan potvrdil, že manželom Netanjahuovcom pravidelne dodával ružové šampanské i cigary a darúval im aj šperky. Aj keď to spočiatku robil z vlastnej iniciatívy, neskôr si Netanjahuovci dary vyslovene žiadali.



Agentúra AFP citovala z Milchanovej výpovede, že v komunikácii o daroch sa používali špecifické kódové názvy: košele pre Netanjahua boli "trpaslíci", cigary "listy" a šampanské "ružové".



Milchan súčasne tvrdí, že úmyselne neporušil žiadne zákony. Argumentoval: "Netanjahu mi povedal, že okrem (darovania) domu je prípustné dávať darčeky priateľom."



Podľa obžaloby hodnota luxusných darov pre Netanjahovcov od ich bohatých priateľov predstavuje približne 700.000 šekelov (191.000 dolárov).



Netanjahu v minulosti vždy odmietal všetky obvinenia a hovoril o "hone na čarodejnice", ktorý sa proti nemu vedie.



Očakáva sa, že vypočúvanie miliardára Milchana bude trvať približne dva týždne.