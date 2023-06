V korupčnej kauze Qatargate vypočúvajú talianskeho europoslanca

Brusel 20. júna (TASR) - Belgická prokuratúra v utorok pokračovala vo vypočúvaní talianskeho poslanca Európskeho parlamentu Andreu Cozzolina podozrivého z účasti na údajnej úplatkárskej schéme zahŕňajúcej Katar a Maroko, ktorej cieľom bolo ovplyvniť rozhodnutia europarlamentu.



Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovala belgická prokuratúra. Jej hovorca Eric Van Duyse spresnil, že 60-ročný Cozzolino pricestoval do Belgicka v pondelok a hneď v ten deň sa podrobil krátkemu výsluchu. Na základe výsluchov následne vyšetrujúci sudca rozhodne, či Cozzolina obviní. Poslanec popiera, že by akokoľvek pochybil.



Korupčný škandál Qatargate otriasol Európskym parlamentom a prinútil Brusel urýchliť reformy zamerané na obmedzenie vonkajšieho vplyvu.



Škandál vypukol v decembri, keď belgická polícia zadržala niekoľko politických predstaviteľov a počas série razií objavila viac ako 1,5 milióna eur v hotovosti.



Katar aj Maroko popierajú, že by sa akokoľvek podieľali na korupčných praktikách.



Vyšetrovanie belgickými orgánmi činnými v trestnom konaní bolo v pondelok poznačené rozhodnutím o výmene kľúčového sudcu, ktorý prípad dozoroval, dodala AFP.



Michel Claise bol z prípadu stiahnutý pre možný konflikt záujmov. Belgické médiá informovali, že dôvodom jeho odvolania z prípadu boli obchodné väzby medzi Claiseovým synom a synom poslanca Európskeho parlamentu, ktorého meno sa objavilo v tomto vyšetrovaní.



Belgická federálna prokuratúra uviedla, že ukončenie vyšetrovania prípadu očakáva do konca roka.