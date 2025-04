V korupčnej kauze v Európskom parlamente je obvinených osem osôb

Brusel 4. apríla (TASR) - V rámci vyšetrovania podozrení z korupcie v Európskom parlamente, do ktorej je údajne zapletený čínsky technologický koncern Hauwei, boli obvinené ďalšie tri osoby. Oznámila to v piatok belgická prokuratúra. Dovedna je tak úradmi v Belgicku v tomto prípade nateraz obvinených osem osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Obvineniam predchádzali policajné razie v Belgicku a Portugalsku pred približne tromi týždňami. Ide o súčasť vyšetrovania spusteného v 2021, ktoré sa týka podozrení z nezákonných platieb zo strany Huawei. Tieto platby mali údajne zabezpečiť podporu europoslancov v záujme čínskej spoločnosti pri zavádzaní telekomunikačnej siete 5G.



Úrady pôvodne zadržali a obvinili päť ľudí - štyroch z korupcie a členstva v zločineckej organizácii a jedného z prania špinavých peňazí. Dvoch medzitým podmienečne prepustili, zatiaľ čo zvyšným trom nasadili elektronické náramky.



Belgická prokuratúra teraz uviedla, že od 20. do 29. marca vzniesla obvinenia voči ďalším trom osobám, ktoré sú momentálne vo väzbe. Podrobnosti o totožnosti podozrivých nezverejnila, podľa nej sú obvinení z korupcie, prania špinavých peňazí i účasti v zločineckej organizácii.



Do celkového počtu osôb obvinených v Belgicku nie sú zahrnuté osoby zadržané alebo hľadané belgickými úradmi v zahraničí. Medzi nimi je napríklad Lucia Simeoneová, asistentka poslanca europoslanca Fulvia Martusciella, ktorú zadržala talianska polícia.



Vyšetrovanie spoločnosti Huawei sa začalo dva roky po škandále Qatargate, v ktorom boli viacerí europoslanci obvinení z nezákonného lobovania v prospech Kataru a Maroka. Obe krajiny takéto obvinenia popierajú.



Spoločnosť Huawei pred časom v súvislosti s vyšetrovaním v EP deklarovala, že obvinenia z úplatkárstva berie vážne. Uviedla, že v Huawei sa uplatňuje politika nulovej tolerancie voči korupcii a inému protiprávnemu konaniu.