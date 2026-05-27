Streda 27. máj 2026
V kóšer obchode na severe Londýna likvidujú hasiči požiar

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 27. mája (TASR) – Londýnsky hasičský zbor v stredu oznámil, že zasahuje pri požiari vo štvrti Golders Green na severe britskej metropoly, kde žije početná židovská komunita, ktorá sa stala v posledných mesiacoch terčom mnohých podpaľačských útokov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Viaceré britské médiá uviedli, že požiar zasiahol židovský supermarket Kosher Kingdom. Na internete zverejnili fotografie zachytávajúce kúdoly čierneho dymu nad hlavnou obchodnou ulicou v oblasti.

Londýnsky hasičský zbor uviedol, že požiar, ktorého príčina nie je zatiaľ známa, zasiahol prízemie a skladové priestory obchodu. Na miesto vyslali 15 hasičských vozidiel a približne 100 hasičov. Zranenia osôb neboli hlásené.

Vo štvrti Golders Green a v okolitých oblastiach severného Londýna došlo k sérii podpaľačských útokov na synagógy a ďalšie objekty židovskej komunity. Koncom apríla tam tiež pobodali dvoch Židov, pripomenula AFP.

K väčšine činov sa prihlásila málo známa skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI) spájaná s Iránom, poznamenala konzultačná skupina SITE, ktorá sleduje online aktivity džihádistov.
