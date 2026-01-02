Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach vyhlásili súťaž na revitalizáciu fontány v Zuzkinom parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Uvedená fontána sa nachádza v Zuzkinom parku, je nefunkčná viac ako 20 rokov.

Autor TASR
Košice 2. januára (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Západ vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie fontány a jej okolia na Luníku I. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Návrh stavebných úprav fontány rieši novú vodovodnú prípojku, rekonštrukciu kanalizačnej prípojky (vzhľadom na zlý technický stav), rozvody elektroinštalácie (pre technológiu a osvetlenie fontány), samotnú technológiu fontány, realizácie dažďového a trvalkového záhonu a oplotenia trvalkového a dažďového záhon,“ uvádza sa v oznámení. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške okolo 594.000 eur, pričom má byť financovaná z eurofondov.

Uvedená fontána sa nachádza v Zuzkinom parku, je nefunkčná viac ako 20 rokov. Vznikla v 60. rokoch minulého storočia a je dielom architekta Eugena Kramára. V jej telese je umiestnené dielo sochára Jána Mathého.
