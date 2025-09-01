< sekcia Zahraničie
V Košickom kraji skontrolovali 1588 vodičov, alkohol zistili u troch
Autor TASR
Košice 1. septembra (TASR) - Až na pár výnimiek boli vodiči v prvý septembrový a zároveň prvý školský deň disciplinovaní, skonštatovala košická krajská polícia. Ako TASR informovala jej hovorkyňa Lenka Ivanová, ráno v rámci celoslovenskej osobitnej kontroly podrobili dychovej skúške 1588 vodičov, pričom alkohol v dychu zistili u troch z nich.
Policajti v Košickom kraji od 5.00 do 7.00 h upriamili svoju pozornosť na kontrolu dodržiavania zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok u vodičov motorových a nemotorových vozidiel. Krátko po 5.30 h zaznamenali pozitívny výsledok dychovej skúšky s hodnotou 0,58 promile u vodiča na Triede KVP v Košiciach. V obci Zemplínska Široká v Michalovskom okrese odhalili vodiča s 0,90 promile alkoholu. V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov zas vozidlo šoféroval vodič s 1,02 promile, pričom opakovaná dychová skúška mala hodnotu 1,04 promile.
„Dvaja z nich, ktorých hodnota dychovej skúšky bola do jedného promile, už v ďalšej jazde nepokračovali, vodičský preukaz im bol na mieste zadržaný a správny orgán rozhodne, kedy budú môcť najbližšie šoférovať,“ spresnila Ivanová s tým, že vodič, ktorý v Košiciach „nafúkal“ viac ako jedno promile, putoval do cely policajného zaistenia a nevyhne sa obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Polícia v kraji zaznamenala aj 11 vodičov, ktorí počas jazdy nepoužili bezpečnostné pásy, a v 12 prípadoch technický stav vozidla nezodpovedal predpísaným normám.
