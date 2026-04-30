V Kosove budú 7. júna predčasné parlamentné voľby
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila stredoľavicová strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho, v zákonodarnom zbore nemala väčšinu.
Priština 30. apríla (TASR) – V Kosove sa budú 7. júna konať predčasné parlamentné voľby - tretie od februára 2025. Tento termín oznámila vo štvrtok predsedníčka kosovského parlamentu Albulena Haxhiuová po tom, čo parlament nezvolil hlavu štátu v stanovenom termíne do 28. apríla. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Mandát doterajšej prezidentky Vjosy Osmaniovej sa skončil 4. apríla. Jej právomoci dočasne prevzala Haxhiuová, lebo Osmaniová nezískala v 120-člennom parlamente dostatočnú podporu pre druhé funkčné obdobie a poslanci sa nedokázali dohodnúť na jej nástupcovi.
Hlavnou prekážkou zvolenia novej hlavy štátu bol bojkot opozičných strán, v dôsledku čoho nebol parlament uznášaniaschopný. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých poslancov (80 zo 120) v prvých dvoch kolách. V treťom kole stačí nadpolovičná väčšina (61 hlasov), no stále je potrebná prítomnosť aspoň 80 poslancov.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila stredoľavicová strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho, v zákonodarnom zbore nemala väčšinu. Kurti nedokázal nájsť kompromis s opozíciou pri hľadaní spoločného kandidáta. Opozícia obviňuje Kurtiho z autoritatívneho prístupu a snahy o koncentráciu moci.
Haxhiuová na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedla, že o dátume predčasných volieb rozhodla na základe ústavy, žiadosti volebnej komisie a zabezpečenia čo najvyššej volebnej účasti. Dodala, že na konaní volieb 7. júna sa dohodli po konzultácii s ňou aj zástupcovia politických strán.
Prezidentka Osmaniová už 6. marca dekrétom rozpustila parlament a vyhlásila predčasné voľby po tom, čo deň predtým poslanci nedokázali zvoliť jej nástupcu. Svoj krok odôvodnila článkom 86 ústavy, podľa ktorého má byť nová hlava štátu zvolená najneskôr 30 dní pred koncom jej mandátu. Strana Sebaurčenie však dekrét napadla na ústavnom súde, ktorý rozhodol, že parlament sa môže pokúšať zvoliť prezidenta až do 28. apríla. Po tomto termíne bude automaticky rozpustený a do 45 dní sa musia konať predčasné voľby.
Parlament volí prezidenta Kosova na päťročné funkčné obdobie. Jeho pozícia je do značnej miery reprezentatívna, je však aj vrchným veliteľom ozbrojených síl a reprezentuje krajinu v zahraničí.
Mandát doterajšej prezidentky Vjosy Osmaniovej sa skončil 4. apríla. Jej právomoci dočasne prevzala Haxhiuová, lebo Osmaniová nezískala v 120-člennom parlamente dostatočnú podporu pre druhé funkčné obdobie a poslanci sa nedokázali dohodnúť na jej nástupcovi.
Hlavnou prekážkou zvolenia novej hlavy štátu bol bojkot opozičných strán, v dôsledku čoho nebol parlament uznášaniaschopný. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých poslancov (80 zo 120) v prvých dvoch kolách. V treťom kole stačí nadpolovičná väčšina (61 hlasov), no stále je potrebná prítomnosť aspoň 80 poslancov.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila stredoľavicová strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho, v zákonodarnom zbore nemala väčšinu. Kurti nedokázal nájsť kompromis s opozíciou pri hľadaní spoločného kandidáta. Opozícia obviňuje Kurtiho z autoritatívneho prístupu a snahy o koncentráciu moci.
Haxhiuová na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedla, že o dátume predčasných volieb rozhodla na základe ústavy, žiadosti volebnej komisie a zabezpečenia čo najvyššej volebnej účasti. Dodala, že na konaní volieb 7. júna sa dohodli po konzultácii s ňou aj zástupcovia politických strán.
Prezidentka Osmaniová už 6. marca dekrétom rozpustila parlament a vyhlásila predčasné voľby po tom, čo deň predtým poslanci nedokázali zvoliť jej nástupcu. Svoj krok odôvodnila článkom 86 ústavy, podľa ktorého má byť nová hlava štátu zvolená najneskôr 30 dní pred koncom jej mandátu. Strana Sebaurčenie však dekrét napadla na ústavnom súde, ktorý rozhodol, že parlament sa môže pokúšať zvoliť prezidenta až do 28. apríla. Po tomto termíne bude automaticky rozpustený a do 45 dní sa musia konať predčasné voľby.
Parlament volí prezidenta Kosova na päťročné funkčné obdobie. Jeho pozícia je do značnej miery reprezentatívna, je však aj vrchným veliteľom ozbrojených síl a reprezentuje krajinu v zahraničí.