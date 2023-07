V Kosove odsúdili exšéfa tajnej služby za deportáciu šiestich Turkov

Priština 19. júla (TASR) - Bývalého šéfa kosovskej tajnej služby Dritona Gashiho odsúdil v stredu súd v Prištine na štyri roky a osem mesiacov väzenia za tajnú deportáciu piatich tureckých učiteľov a tureckého lekára do Turecka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Súd uznal Gashiho vinného zo zneužitia úradného postavenia alebo právomoci. Po odpykaní trestu Gashi nesmie štyri roky pôsobiť v žiadnej verejnej funkcii, uviedol súd.



Šiestich tureckých občanov úrady zadržali v marci 2018, keď im takisto všetkým zrušili povolenia na pobyt v Kosove pre údajnú hrozbu pre národnú bezpečnosť. Gashi právne nepreukázal, že tieto osoby predstavujú hrozbu. Nechal ich však deportovať ešte predtým, ako súd obvinenia voči nim posúdil.



O tomto kroku zároveň vopred neinformoval premiéra, prezidenta ani generálneho prokurátora, ako to vyžaduje zákon.



Šesticu tureckých občanov po návrate do vlasti zatkli a uväznili.



Títo učitelia v Kosove spolupracovali so školami, ktoré vlastnil exilový moslimský duchovný Fethullah Gülen, ktorého vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana obviňuje zo zosnovania neúspešného pokusu o prevrat v júli 2016.



Vtedajší kosovský premiér Ramush Haradinaj v súvislosti s deportáciami uviedol, že išlo o bilaterálnu operáciu spravodajských služieb oboch krajín. Gashiho aj ministra vnútra odvolal z funkcie, pričom toto konanie označil za "porušenie hierarchie rozhodovania" a "precedens, ktorý by sa v budúcnosti nemal stať".



Deportácie kritizovali ľudskoprávne organizácie, vtedajší veľvyslanec USA a študenti v Kosove.