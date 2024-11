V Kosove polícia po výbuchu zadržala osem osôb, skonfiškovala zbrane

Priština 30. novembra (TASR) – Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla v sobotu oznámil, že polícia zadržala osem osôb po výbuchu, ktorý zasiahol kanál zásobujúci vodou dve hlavné elektrárne v Kosove. Priština incident označila za "teroristický čin" susedného Srbska, ktoré obvinenia poprelo. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Nejako sa nám podarilo opraviť škody, zadržať podozrivých a skonfiškovať obrovský arzenál zbraní," povedal Svečla na tlačovej konferencii.



Policajný veliteľ Gazmend Hoxha uviedol, že zadržaní sú podozriví z "podnecovania, organizovania a dokonca vykonania týchto nedávnych teroristických útokov". Počiatočné vyšetrovanie podľa neho ukázalo, že pri piatkovej explózii bolo použitých 15 až 20 kilogramov výbušnín.



Policajti vykonali razie v desiatich lokalitách a zadržali viac ako 200 vojenských uniforiem, šesť ručných raketometov, strelné zbrane a muníciu, dodal veliteľ. Polícia tiež oznámila, že väčšina zadržaných osôb patrí do miestnej srbskej organizácie Civilna zaštita (Civilná ochrana), ktorú kosovská vláda vyhlásila za teroristickú skupinu.



K explózii, ktorá poškodila kanál, došlo v piatok neďaleko mesta Zubin Potok na severe Kosova. To v sobotu posilnilo bezpečnostné opatrenia v oblasti kritickej infraštruktúry.



"Útok vykonali profesionáli. Domnievame sa, že sú zaň zodpovedné gangy riadené Srbskom," povedal kosovský premiér Albin Kurti na tlačovej konferencii bez poskytnutia dôkazov. Vláda aj v neskoršom vyhlásení obvinila z útoku práve Srbsko.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu odmietol "nezodpovedné" a "nepodložené obvinenia" Kosova. "Cieľom týchto tvrdení je poškodiť povesť Srbska, ako aj podkopať úsilie o podporu mieru a stability v regióne," zdôraznil vo vyhlásení pre agentúru AFP. Srbský minister zahraničných vecí Marko Djurič predtým uviedol, že za výbuchom by mohol stáť kosovský "režim", a žiadal o medzinárodné vyšetrenie incidentu.