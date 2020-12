Priština 22. decembra (TASR) - V Kosove sa budú konať predčasné parlamentné voľby. Vyplýva to z pondelňajšieho rozhodnutia kosovského ústavného súdu. Podľa neho bolo júnové hlasovanie, na ktorom si poslanci kosovského parlamentu zvolili novú vládu, protiústavné. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Hlasovanie bolo podľa súdu neplatné preto, že jeden z poslancov, ktorý novú vládu podporil, bol už v tom čase usvedčený z korupcie. Jeho hlas bol pritom rozhodujúci, keďže za novú vládu premiéra Avdullaha Hotiho, vedenú jeho stredopravicovou stranou Demokratická liga Kosova (LDK), hlasovalo v júni v 120-člennom kosovskom parlamente 61 poslancov, teda len tesná nadpolovičná väčšina, vysvetľuje agentúra Reuters.



Ústavný súd zároveň vyzval kosovskú prezidentku Vjosu Osmaniovú, aby stanovila dátum nových volieb. "Vzhľadom na to, že vláda nebola zvolená podľa... ústavy", musí prezidentka podľa verdiktu vyhlásiť nové voľby. Tie sa musia konať do "najneskôr 40 dní od ich vyhlásenia," uvádza sa vo verdikte.



Predošlej vláde Albina Kurtiho vyslovil parlament koncom marca nedôveru. Kosovo bolo odvtedy v politickej kríze, pričom Kurti bol poverený dočasným vedením kabinetu.



Sťažnosť proti júnovému hlasovaniu parlamentu o novej vláde podal na ústavný súd práve Kurti. Poukazoval v nej na fakt, že rozhodujúci hlas, vďaka ktorému nová vláda získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu, patril poslancovi Etemovi Arifimu, ktorý bol v tom čase už usvedčený z podvodu.



Ústavný súd dal Kurtimu svojím pondelňajším rozhodnutím za pravdu, pričom uviedol, že "osoba ktorá bola počas posledných troch rokov usvedčení z trestného činu", nemôže zastávať poslanecký mandát.



Predčasné voľby sú už v Kosove akousi rutinou. Od vtedy, ako Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, tam celé funkčné obdobie dosiaľ neodslúžila ani jedna vláda, poznamenáva AFP.