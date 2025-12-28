< sekcia Zahraničie
V Kosove sa začali predčasné parlamentné voľby, favoritom je strana VV
Volebné miestnosti otvorili o 7.00 h a zatvoria ich o 19.00 h.
Autor TASR
Priština 28. decembra (TASR) - V Kosove sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, druhé v tomto roku. V hlasovaní z 9. februára zvíťazila strana Sebaurčenie (VV) premiéra Albina Kurtiho, ktorému sa však nepodarilo zostaviť vládu. Jeho strana však zostáva jasným favoritom na víťazstvo v nedeľňajších predčasných voľbách. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.
Volebné miestnosti otvorili o 7.00 h a zatvoria ich o 19.00 h. Prvé výsledky sa očakávajú v nedeľu večer po uzavretí volebných miestností.
Kurtiho strana VV síce zvíťazila v parlamentných voľbách vo februári tohto roka, ale na rozdiel od predchádzajúcich volieb, po ktorých mala 58 mandátov, ich tentoraz získala o desať menej, takže si musela hľadať koaličných partnerov. Táto skutočnosť viedla k ostrým sporom a odkladom kľúčových hlasovaní v rozdelenom parlamente.
Kurti vládne v Kosove od roku 2021 s reformnou agendou, ktorá mala dosiaľ zmiešané výsledky, konštatuje DPA. Jeho strana je pred hlasovaním opäť favoritom, no nie je jasné, či sa jej podarí získať väčšinu v 120-člennom parlamente. Ďalšie nerozhodné hlasovanie by podľa AP ešte viac prehĺbilo krízu.
V dôsledku tejto dlhodobej krízy Kosovo neschválilo rozpočet na rok 2026, čo vzbudilo obavy z možných negatívnych dopadov na už slabú ekonomiku.
Kurti vyzval 1,9 milióna voličov Kosova, aby mu dali ďalšiu šancu. Hlavnými témami predvolebnej kampane bola stabilita a bezpečnosť Kosova a jeho neustále ekonomické problémy.
Poslanci majú v marci zvoliť aj nového prezidenta, keďže mandát súčasnej prezidentky Vjosy Osmaniová vyprší v apríli. Ak sa to nepodarí, budú sa musieť konať ďalšie predčasné voľby, informuje AP.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.
