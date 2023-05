V Kosove sa zranilo 20 maďarských vojakov; siedmi sú vo vážnom stave

Budapešť 29. mája (TASR) - Viac než 20 maďarských vojakov utrpelo zranenia pri potýčkach v Kosove, pričom siedmi z nich sú v ťažkom stave. Vyplýva to z aktuálnych informácií, ktoré v pondelok na sociálnej sieti Facebook uviedol maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Informuje spravodajca TASR Ladislav Vallach.



"Ich stav je stabilizovaný. Zranených maďarských vojakov letecky prevezie maďarská armáda do Maďarska na ďalšie ošetrenie," dodal minister.



Približne 25 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov.



Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že pri potýčkach utrpelo niekoľko vojakov talianskeho a maďarského kontingentu KFOR zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení.