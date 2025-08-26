< sekcia Zahraničie
V Kosove si po pol roku na 58. pokus zvolili predsedu parlamentu
V 120-člennom parlamente hlasovalo 73 poslancov za Dimala Bashu z ľavicovo-nacionalistickej strany Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV).
Autor TASR
Priština 26. augusta (TASR) - Kosovský parlament si v utorok po šiestich mesiacoch neúspešných pokusov hlasovania zvolil predsedu. Priblížil sa tak k zostaveniu novej vlády, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
V 120-člennom parlamente hlasovalo 73 poslancov za Dimala Bashu z ľavicovo-nacionalistickej strany Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV). VV ako víťaz februárových volieb nezískala dostatok mandátov, aby mohla sama zvoliť svojho kandidáta na post predsedu parlamentu či zostaviť vládu. Zákonodarný zbor doteraz dočasne viedol Avni Dehari ako najstarší poslanec.
„Vyzývam vás k spolupráci. Je čas dokázať, že napriek politickým rozdielom máme odvahu a rozum spolupracovať,“ povedal Basha poslancom po hlasovaní. Skupina opozičných poslancov, ktorá na protest v predchádzajúcich pokusoch nehlasovala, v utorok podporila výber víťaznej strany.
VV má 48 poslancov, Demokratická strana Kosova (PDK) 24, Demokratická liga Kosova (LDK) 20 a Aliancia pre budúcnosť Kosova – NISMA (AAK–NISMA) 8. Pre etnické menšiny je vyhradených 20 mandátov: desať pre Srbov a desať pre iné skupiny vrátane Bosniakov, Turkov a Rómov. Z nich najviac (9 mandátov) má strana Srpska Lista.
Podľa kosovskej ústavy zvolenie predsedu parlamentu umožní výber ministrov vlády a premiéra. V pozícii úradujúceho predsedu vlády je Albin Kurti (VV).
Podľa agentúry AFP je po mesiacoch odporu voči Kurtiho preferovaným kandidátom na predsedu parlamentu pravdepodobné, že ho podobne zdĺhavý boj bude čakať aj pri hlasovaní o novom kabinete a potvrdení jeho samého vo funkcii premiéra.
